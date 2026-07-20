Οι ημερομηνίες των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι προκειμένου να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και ήδη γνωρίζει τον αντίπαλο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η κληρωτίδα τον έριξε πάνω στον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνβα-ΤΣΣΚΑ 1948. Το μυαλό όλων στην ομάδα στρέφεται πλέον στις κρίσιμες «μάχες» του 2ου προκριματικού γύρου κόντρα στους Ούγγρους, όπου θυμίζουμε ότι το πρώτο ματς είναι στις 23 Ιουλίου και στις 30 Ιουλίου η ρεβάνς.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει τον πρώτο του αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης την Πέμπτη 6 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου.