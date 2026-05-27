Σύρραξη οπαδών στους δρόμους της Λειψίας πριν τον τελικό του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τον μεγάλο τελικό του Europa Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο, με οπαδούς και των δύο φιναλίστ να έχουν ταξιδέψει στη Λειψία για να παρακολουθήσουν το ματς.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο στους δρόμους της γερμανικής πόλης, με εντάσεις ανάμεσα στον κόσμο των δύο ομάδων να έχουν σημειωθεί ήδη από χθες το απόγευμα. Μερίδα οπαδών των Άγγλων, συναντήθηκε με τους Ισπανούς σε κεντρική πλατεία της Λειψίας και αμέσως ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία να επεμβαίνει για να μην κλιμακωθούν.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνονται άτομα από τις δύο πλευρές να χειροδικούν και να πετούν αντικείμενα.

Δείτε το σχετικό βίντεο