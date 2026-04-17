Μαρίν: «Είμαστε στεναχωρημένοι αλλά πρέπει να συνεχίσουμε»

Ο Ραζβάν Μαρίν δεν έκρυψε την στεναχώρια του για τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από την Ράγιο Βαγιεκάνο αλλά ανέφερε πως όλοι στην Ένωση πρέπει να συνεχίσουν.

Η ΑΕΚ παρότι τα έδωσε όλα και ακόμα περισσότερα, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League με το 3-1 να δίνει την πρόκριση στην Ράγιο Βαγιεκάνο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ραζβάν Μαρίν μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είμαστε στεναχωρημένοι, είναι λογικό και πρέπει να συνεχίσουμε. Η στήριξη του κόσμου σήμερα ήταν απίστευτη, η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν ήταν φανταστική, από το πρώτο λεπτό νιώσαμε την ώθηση, νιώθαμε ότι ο κόσμος ήταν από πίσω μας, ήταν εκεί για να μας στηρίξει. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση γιατί ξέραμε την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει ο κόσμος και πόση υποστήριξη θα μας δώσει αλλά δεν τα καταφέραμε. Να ευχαριστήσω τον κόσμο και ελπίζω με τον ΠΑΟΚ να μας δώσει αυτή την ώθηση, μια παρόμοια ατμόσφαιρα».