Πάρτι πρόκρισης το Στρασβούργο, στα ημιτελικά και η Πάλας!

Το Στρασβούργο ήταν εντυπωσιακό, διέλυσε με 4-0 τη Μάιντς, έκανε την ανατροπή και βρέθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Πάλας παρά την ήττα...

Το Στρασβούργο έκανε την υπέρβαση, άφησε στην άκρη το 0-2 του πρώτου αγώνα και με εντυπωσιακή εμφάνιση δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Το τελικό 4-0 κόντρα στη Μάιντς την έστειλε στα ημιτελικά του Conference League, εκεί όπου θα βρει απέναντί της τη Ράγιο! Στο άλλο ζευγάρι, η Κρίσταλ Πάλας θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ.

Με μια ανατροπή βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα, το Στρασβούργο έγραψε ιστορία, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία του στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το εγχείρημα έμοιαζε δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο. Και το Στρασβούργο φρόντισε να το αποδείξει από νωρίς. Με ένταση, ρυθμό και αποφασιστικότητα, οι γηπεδούχοι κάλυψαν γρήγορα το χαμένο έδαφος. Ο Σεμπάστιαν Νανασί άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος ιδανικά τη σέντρα του Μπεν Τσίλγουελ, ενώ ο Αμπντούλ Ουατάρα διπλασίασε τα τέρματα με δυνατή κεφαλιά στο 35’, απέναντι σε μια άμυνα που αδυνατούσε να αντιδράσει.

Η Μάιντς περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, με τον τερματοφύλακά της Μπατς να αποτρέπει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά, κρατώντας προσωρινά όρθια την ομάδα του. Ωστόσο, η πίεση των Αλσατών δεν κόπασε. Στο δεύτερο μέρος, η είσοδος του αρχηγού Εμανουέλ Εμεγκά έδωσε νέα ώθηση, παρά το χαμένο πέναλτι του στο 66ο λεπτό.

Η λύτρωση ήρθε λίγο αργότερα. Ο Ενσίσο έκανε το 3-0 στο 69’, βάζοντας «φωτιά» στις εξέδρες του «Meinau», πριν ο ίδιος δημιουργήσει το τέταρτο γκολ, σερβίροντας στον Εμεγκά, ο οποίος αυτή τη φορά δεν αστόχησε (74’).

Η Κρίσταλ Πάλας ηττήθηκε με 2-1 στo Αρτέμιο Φράνκι από τη Φιορεντίνα, αλλά σε συνδυασμό με το 3-0 της πρώτης αναμέτρησης, έκλεισε εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League. Οι «Αετοί» αγχώθηκαν, αλλά κράτησαν την πρόκριση και στα ημιτελικά θα βρουν απέναντί τους τη Σαχτάρ. Η Πάλας μπήκε δυνατά, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μουνιόζ, ωστόσο στο 17' πέτυχε το γκολ. Σκόρερ ο Ισμάιλα Σαρ έπειτα από την σέντρα του Μουνιόζ. Στο 30ο λεπτό, ο Κάνβο υπέπεσε σε παράβαση και ο Γκούντμουντσον από την άσπρη βούλα πέτυχε το 1-1. Στο δεύτερο μέρος, η Φιορεντίνα μπήκε δυνατά, πίεσε και μετά από ασίστ του Σόλομον, ο Εντούρ διαμόρφωσε με ιδανικό τελείωμα το 2-1. Οι Ιταλοί πίεσαν, αλλά δεν κατάφεραν κάτι περισσότερο...