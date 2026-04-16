Η Σαχτάρ είχε κάνει το τεράστιο βήμα πρόκρισης (3-0) στον πρώτο αγώνα και στον επαναληπτικό απλά... τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League. Οι Ουκρανοί απέσπασαν ισοπαλία 2-2 στην Ολλανδία από την Άλκμααρ και πέρασαν... πανηγυρικά στους «4», εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα. Οι φιλοξενούμενοι έριξαν βάρος στο ανασταλτικό κομμάτι και κατάφεραν να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνά τους. Μάλιστα, η Σαχτάρ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, όταν στο 58' ο Αλισον από ασίστ του Ελίας πέτυχε το 1-0. Η Αλκμααρ ρίσκαρε ακόμα περισσότερο και σε επτά λεπτά έκανε την ανατροπή. Στο 73' ο Γένσεν πέτυχε το 1-1 και στο 80' ο Σιν έδωσε ελπίδες σημειώνοντας το 2-1. Ωστόσο, στο 83' ο Μεϊρέλες έσβησε τα όνειρα των Ολλανδών διαμορφώνοντας το 2-2.