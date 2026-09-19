ΑΕΚ: Στα πιο «γεμάτα» γήπεδα της Ευρώπης η «Allwyn Arena»!
Ο ενθουσιασμός του κόσμου της ΑΕΚ είναι διάχυτος μετά την επιστροφή στο Champions League έπειτα από οκτώ χρόνια και τα νούμερα το αποδεικνύουν και με το παραπάνω.
Η Ένωση έχει δεχθεί δυναμική στήριξη από τον κόσμο της στα δυο ευρωπαϊκά ματς που έχει δώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την έκθεση της UEFA να τοποθετεί την «Allwyn Arena» στα δέκα γήπεδα της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη πληρότητα στο ξεκίνημα της σεζόν.
Συγκεκριμένα η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας εστιάζει στον μέσο όρο πληρότητας των γηπέδων σε ματς ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026/2027, με την ΑΕΚ να έχει τιμητική θέση στη συγκεκριμένη λίστα.
Με μέσο όρο 30.361 οπαδών στα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι σε Λέφσκι Σόφιας και ΛΑΣΚ, οι Κιτρινόμαυροι έχουν καταγράψει ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 97,6% στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έχει μετατραπεί σε απόρθητο φρούριο στα ευρωπαϊκά ματς από τον κόσμο της.
Πρόκειται για μια επίδοση που τοποθετεί την «Allwyn Arena» στην 9η θέση της συνολικής κατάταξης, ως η μοναδική ελληνική έδρα με παρουσία στην πρώτη δεκάδα. Για την ιστορία τις υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνουν κατά σειρά οι Μπάγερν, Χράντετς Κράλοβε, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αϊντχόφεν, Γιουβέντους, Παρί Σεν Ζερμέν, Πόρτο, Λίβερπουλ, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Ζαλγκίρις.
🏟️ Top 15 teams by average stadium fill in UEFA competitions 2026/27 (as of 19 Sep)— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 19, 2026
Teams in Top 15:
3️⃣ 🇨🇿
2️⃣ 🇩🇪 🏴
1️⃣ 🇳🇱 🇮🇹 🇫🇷 🇵🇹 🇬🇷 🇱🇹 🇦🇲 🇵🇱
*All attendance data from official UEFA reports. pic.twitter.com/lFdJ5oWF9F
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