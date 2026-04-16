Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα προημιτελικά του Conference League.

Η μεγάλη βραδιά έφτασε. Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια και ψάχνει ανατροπή αλά... 1977 για να επιστρέψει σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 49 χρόνια.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική σύνθεση του Δικεφάλου, η οποία έχει τρεις αλλαγές σε σχέση με τη Μαδρίτη.

O Σέρβος τεχνικός της Ένωσης θα παρατάξει την ομάδα του με το κλασικό του πλέον 4-4-2. Ο Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μαρίν - Πινέδα χαφ, Κοϊτά - Κουτέσα εξτρέμ και παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση ο Ζίνι.

Οι δυο αλλαγές του Νίκολιτς είναι αναγκαστικές, καθώς ο Γιόβιτς συμπλήρωσε κάρτες στο Βαγέκας, ενώ ο Μάνταλος τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο. Στη θέση τους ξεκινούν οι Ζίνι - Μαρίν, ενώ «καθαρά» από επιλογή του Σέρβου ο Κουτέσα πήρε φανέλα βασικού στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης και ο Περέιρα βρίσκεται στον πάγκο.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα - Ζίνι, Βάργκα

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.