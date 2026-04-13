Η ΑΕΚ συμπλήρωσε 102 χρόνια περήφανης ιστορίας και η φετινή ευχή γενεθλίων του Gazzetta είναι να αποδείξει πως γίνονται ακόμα θαύματα, όπως άλλωστε έχει ξανακάνει.

Γράφουν: Δημήτρης Βέργος, Βασίλης Μπαλατσός και Νίκος Καρφής

Η 13η Απριλίου είναι η μέρα που οι απανταχού Ενωσίτες μνημονεύουν και ευγνωμονούν τους προγόνους που ήρθαν από τις χαμένες πατρίδες και πρόσφεραν ένα ανεκτίμητο δώρο - πολιτισμική κληρονομιά στις επόμενες γενιές: την ΑΕΚ.

Ίσως ούτε οι ίδιοι οι ιδρυτές αυτού του «διαφορετικού» κλαμπ να μπορούσαν να φανταστούν πως τρία μόλις γράμματα θα χωρούσαν μέσα τους αμέτρητα συναισθήματα. Λύπη, χαρά, απογοήτευση, μα πάνω απ’ όλα περηφάνια!

Όχι για οποιοδήποτε αθλητικό επίτευγμα αυτής της αιωνόβιας πορείας, αλλά κυρίως για αυτό που πρεσβεύει. Για την ιστορία και τις αξίες που μεταφέρει από γενιά σε γενιά. Μια Ιστορία που ξεκινά από την Πόλη, η οποία μας μεγαλώνει από παιδιά. Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι κάτι βαθύτερο. Ένα σύμβολο μνήμης και η «μάνα» όλων των προσφύγων...

Αγωνιστικά, ο Δικέφαλος έκλεισε τα 101 του χρόνια με τη βαριά ήττα στη Μαδρίτη από τη Ράγιο Βαγιεκάνο (3-0), ένα αποτέλεσμα που σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Τώρα, στο πρώτο παιχνίδι των 102 χρόνων του καλείται να γιορτάσει στο «ναό» του, μπροστά στον κόσμο του, επιχειρώντας κάτι που έχει πετύχει ξανά, πριν (περίπου) μισό αιώνα.

Στις 16 Μαρτίου 1977, η ομάδα του Φράντισεκ Φάντροκ, στην εποχή του Λουκά Μπάρλου, ανέτρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια το 3-0 της ήττας από την ΚΠΡ στο Λονδίνο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, γράφοντας μία από τις πλέον ένδοξες σελίδες της ιστορίας της.

Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά, η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια ακόμη ιστορική πρόκληση. Να αποδείξει πως μπορεί να ξεπεράσει τα όριά της, να «σπάσει» το ευρωπαϊκό της ταβάνι και να ονειρευτεί ακόμη πιο ψηλά. Σε μια σεζόν που έχει ήδη κάνει τον κόσμο της να πιστέψει — τόσο στην ευρωπαϊκή πορεία, ούσα η πρώτη ελληνική ομάδα με παρουσία στα προημιτελικά τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όσο και στη μάχη του πρωταθλήματος, καθώς έκανε... Ανάσταση στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, στο +5 από τους διώκτες της.

Φυσικά, αυτό είναι μια ευχή γενεθλίων για τη συμπλήρωση 102 «κιτρινόμαυρων» χρόνων και κάτι που όσο γράφονται αυτές οι γραμμές φαντάζει στα όρια του ουτοπικού, όμως οι Ενωσίτες που θα βρεθούν την Πέμπτη στης Φιλαδέλφειας τα μέρη έχουν γαλουχηθεί με ένα μότο. ΑΕΚ είσαι, τα πάντα μπορείς!

Η ίδρυση: Όταν ξεκίνησαν όλα πριν 102 χρόνια

Από που όμως ξεκινάει η ιστορία; Ήταν 13 Απριλίου του 1924, δύο χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όταν στο κατάστημα αθλητικών ειδών του Κωνσταντίνου Δημόπουλου και των αδερφών Αιμίλιου και Μενελάου Ιωνά στην Οδό Βερανζέρου 24 θα γεννιόταν η ιδέα της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως.

Το καταστατικό υπογράφηκε, με τον σύλλογο να έχει ως έμβλημα τον Δικέφαλο Αετό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Πρώτος πρόεδρος θα ήταν ο Κωνσταντίνος Σπανούδης για ένα κλαμπ που θα στέγαζε τα όνειρα των προσφύγων και θα πρέσβευε τα ιδανικά τους.

Το 1926 παραχωρήθηκε για την άθληση των προσφύγων μια έκταση στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία θα γινόταν στη συνέχεια το σπίτι της ΑΕΚ. Οι πρόσφυγες με εθελοντική εργασία μετέτρεψαν τον χώρο αυτό σε γήπεδο, με την Ένωση να το χρησιμοποιεί ως έδρα της από το 1930. Με προσωπικές ενέργειες του Σπανούδη στον Ελευθέριο Βενιζέλο, το 1934 το Υπουργείο Πρόνοιας παραχωρεί το γήπεδο στην ΑΕΚ. Η ιστορία θα ξεκινούσε να γράφεται...

Τα 13 Πρωταθλήματα και τα 16 Κύπελλα Ελλάδας

Η ΑΕΚ ό,τι έχει κατακτήσει σε αυτά τα 102 χρόνια ιστορίας δεν το έχει πετύχει εύκολα. Χρειάστηκε πάντα να περνάει δυσκολίες για να φτάνει στην επιτυχία. «ΑΕΚ δεν γίναμε για τους τίτλους», συνηθίζουν να λένε οι ΑΕΚτζήδες με υπερηφάνεια γιατί η ομάδα πρεσβεύει κάτι διαφορετικό.

Ωστόσο, η ΑΕΚ πάντα πρέπει να είναι ανταγωνιστική και να παλεύει για όλους τους τίτλους εντός των συνόρων. Οι κιτρινόμαυροι μετράνε 13 τίτλους πρωταθλήματος και 16 Κύπελλα Ελλάδας. Οι δύο πρώτοι τίτλοι πρωταθλήματος ήρθαν το 1939 και το 1940. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να ακολουθήσει ο επόμενος το 1963 με τους νεαρούς τότε Νεστορίδη και Παπαϊωάννου.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε ξανά το πρωτάθλημα το 1968 και το 1971, έχοντας ως σημαία της τον Παπαϊωάννου. Η μεγάλη ομάδα που είχε δημιουργήσει ο Λουκάς Μπάρλος πήρε δύο σερί πρωταθλήματα το 1978 και το 1979, διαθέτοντας στο ρόστερ της τον μύθο Θωμά Μαύρο.

Έπειτα από μια δύσκολη δεκαετία, η ΑΕΚ κατέκτησε το επόμενο πρωτάθλημά της το 1989 με το αξέχαστο γκολ του Καραγκιοζόπουλου στο ματς με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, λίγα χρόνια πριν η μεγάλη ΑΕΚ με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, σαρώσει με τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις τίτλων, το 1992, το 1993 και το 1994.

Χρειάστηκε να περάσουν 24 ολόκληρα χρόνια ώστε η ΑΕΚ να φτάσει ξανά στην κορυφή, κατακτώντας το δωδέκατο πρωτάθλημα της ιστορίας της το 2018 με τον Μανόλο Χιμένεθ, ενώ το 2023 στην πρώτη της σεζόν με την επιστροφή της στο σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση κατέκτησε τον 13ο τίτλο της ιστορίας της, υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα.

Όσον αφορά τις 16 κατακτήσεις Κυπέλλων, η Ένωση έβαλε το πρώτο τρόπαιο στη συλλογή της το 1932, ενώ το 1939 ήρθε το επόμενο που σήμανε και το πρώτο νταμπλ. Η ΑΕΚ πανηγύρισε Κύπελλα το 1949, το 1950 και το 1956, σε μια χρονική περίοδο που δεν στεφόταν πρωταθλήτρια, ενώ την επόμενη δεκαετία έφτασε σε άλλα δύο τρόπαια και συγκεκριμένα το 1964 και το 1966.

Η ΑΕΚ του Μπάρλου το 1978 εκτός από το πρωτάθλημα σήκωσε και το Κύπελλο φτάνοντας στο δεύτερο νταμπλ της ιστορίας της, ενώ τη δεκαετία του 80' κατά την οποία οι κιτρινόμαυροι έμεναν μακριά από τις επιτυχίες, η ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο το 1983. Τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας έρχονταν να δώσουν χαρές στον κόσμο της ΑΕΚ την περίοδο που είχε μείνει μακριά από τους τίτλους στο πρωτάθλημα.

Όπως το 1996, το 1997, το 2000 και το 2002. Σε μια δύσκολη περίοδο, το 2011, δύο χρόνια πριν βιώσει τον πόνο του υποβιβασμού, η Ένωση πανηγύρισε ακόμη ένα Κύπελλο, ενώ το επόμενο που ήρθε το 2016 επιβεβαίωσε ότι επέστρεψε δυναμικά, στην πρώτη της σεζόν στην πρώτη κατηγορία ύστερα από δύο χρόνια σε Γ' και Β' Εθνική.

Τελευταίο Κύπελλο, αυτό που κατέκτησε η ομάδα του Αλμέιδα το 2023, που σήμανε και το ιστορικό τρίτο νταμπλ. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ έχει κατακτήσει και το μοναδικό Λιγκ Καπ που έχει διεξαχθεί τη σεζόν 1989-1990 επικρατώντας στον τελικό με 3-2 του Ολυμπιακού. Ακόμη έχει σηκώσει δύο Σούπερ Καπ, το 1989 και το 1996.

Οι «πυλώνες», τα κανόνια και τα ινδάλματα

Κάτι που δεδομένα είναι στο Ενωσίτικο DNA είναι αυτό που λέμε «προσωπολατρεία». Σίγουρα η ΑΕΚ είναι πολύ παραπάνω από οποιονδήποτε έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος, όμως ο λαός των Κιτρινόμαυρων πάντα είχε τους δικούς του λαϊκούς ήρωες. Από τον Νεστορίδη που σαν εκείνον κανένας δεν θα βγει και τον Μαύρο τον Θεό, μέχρι τον «El Mago» Τσιάρτα και τον «δικό τους» Ντέμη. Φυσικά, εκτός από τους Έλληνες υπάρχουν και οι ξένοι που έγιναν… Ενωσίτες, όπως ο «υδραυλικός» Σκόκο και ο «Απάτσι» Αραούχο.

Η διαδικασία να ξεχωρίσεις μερικούς από τα ιερά τέρατα που έχουν δοξάσει την κιτρινόμαυρη φανέλα είναι από αδύνατη έως άδικη για όλους τους υπόλοιπους. Φυσικά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας από μόνο του… φωνάζει πως είναι ξεχωριστές στην ιστορία της ΑΕΚ.

Αρχικά, οι τέσσερις «πυλώνες» του γηπέδου. Οι Legends που είναι… μέσα σε κάθε παιχνίδι, καθώς οι μορφές τους κοσμούν τις τέσσερις άκρες του «ναού».

Ο Στέλιος Σεραφείδης φόρεσε τη φανέλα της από το 1953 έως το 1972, υπερασπιζόμενος ως τερματοφύλακας την εστία της σε 243 παιχνίδια. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα με την Ένωση (1963, 1968 και 1971) και τρία Κύπελλα (1956, 1964 και 1966). Έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες πριν την επιστροφή της ΑΕΚ στο σπίτι της, στις 4 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 86 ετών.

Ο Μίμης Παπαϊωάννου είναι, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής, ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα. Αποτελεί τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της ΑΕΚ με 289 γκολ σε 566 συμμετοχές. Ο αρχηγός των αρχηγών της Ένωσης φόρεσε τη φανέλα της από το 1962 έως το 1979, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα (1963, 1968, 1971, 1978 και 1979) και τρία Κύπελλα (1964, 1966 και 1978). Πέθανε στις 15 Μαρτίου 2023, σε ηλικία 81 ετών.

Ο Κώστας Νεστορίδης σκόραρε 224 γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σε πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα: 1959 με 21 τέρματα, 1960 με 33, 1961 με 27, 1962 με 29 και 1963 με 24. Συνολικά στην καριέρα του, σε 363 συμμετοχές, σημείωσε 265 γκολ, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από το 1955 έως το 1966 που αγωνίστηκε στην Ένωση, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (1963) και ένα Κύπελλο (1964). Έφυγε από τη ζωή στις 12 Δεκεμβρίου του 2023, σε ηλικία 93 ετών, αφού πρώτα πρόλαβε να μπει στη Νέα Φιλαδέλφεια για ακόμα μια φορά, στα εγκαίνια του νέου γηπέδου και να εισπράξει την αγάπη του κόσμου, ενώ μετά το θάνατο του έγινε και άγαλμα έξω από την Allwyn Arena.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από έναν «ναό» ο… Θεός του. Ποιος, ποιος, ποιος… ο Μαύρος ο Θεός! Ο Θ(ε)ωμάς των οπαδών της ΑΕΚ αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής με 260 γκολ σε 501 συμμετοχές. Τα 174 από αυτά τα σημείωσε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Αναδείχθηκε τρεις φορές πρώτος σκόρερ με την Ένωση, κατέκτησε το ασημένιο παπούτσι στην Ευρώπη το 1979 με 31 γκολ, ενώ αποτέλεσε μέλος της Μεικτής Ευρώπης και της Μεικτής Κόσμου. Μεταγράφηκε από τον Πανιώνιο στην ΑΕΚ το 1976 και έμεινε έως το 1987, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα (1978 και 1979) και δύο Κύπελλα (1978 και 1983).

Εκτός του λατρεμένου κυρ Στέλιου των Ενωσιτών, οι άλλοι τρεις «πυλώνες» υπάρχουν στο γήπεδο και με τη μορφή… κανονιών! Στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ που στεγάζεται στην Allwyn Arena παρουσιάζονται οι αρχισκόρερ της κιτρινόμαυρης ιστορίας μέσα από μια σειρά από κανόνια, ενώ μπροστά τους, ως «βλήματα», είναι ο αριθμός των γκολ που έχουν πετύχει.

Οι τρεις που συμπληρώνουν το… οπλικό σύστημα της ΑΕΚ είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος αγωνίστηκε στην ΑΕΚ την περίοδο 1977–1981, έχοντας τη φήμη του βασικού φορ της εθνικής Γιουγκοσλαβίας. Σε 106 αγώνες σκόραρε 70 γκολ και κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 1977–78, ενώ στέφθηκε ξανά πρωταθλητής την επόμενη χρονιά (1978–79).

Ο Βασίλης Δημητριάδης ήταν ο «γκολτζής» του Δικεφάλου την εποχή του προπονητή Ντούσαν Μπάγεβιτς από το 1991 έως το 1996, έχοντας πετύχει 112 γκολ στο πρωτάθλημα. Στο παλμαρέ του έχει 3 πρωταθλήματα (1991–92, 1992–93, 1993-94) και 1 Κύπελλο Ελλάδας (1995–96).

Φυσικά, από τα «κανόνια» δεν θα μπορούσε να λείπει ο πολύ αγαπητός της εξέδρας Ντέμης Νικολαΐδης, ο οποίος προκάλεσε πανικό ακόμα και με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στα εγκαίνια του νέου γηπέδου, ανάμεσα στους 21 Legends που βρέθηκαν εκεί. Τίμησε τον Δικέφαλο από το 1996 έως το 2003, σκόραρε 125 γκολ, σήκωσε 3 Κύπελλα Ελλάδας (1996–97, 1999–2000, 2001–02) και μπορεί να μην κατέκτησε πρωτάθλημα, όμως αυτό δεν μειώνει την άσβεστη αγάπη των Ενωσιτών.

Η λίστα των εμβληματικών ποδοσφαιριστών της Ένωσης δεν σταματά εδώ, όμως είναι ατέλειωτη. Από τον ρέκορντμαν συμμετοχών Στέλιο Μανωλά (541 σε 20ετία, 1978–1998), μέχρι τους σύγχρονους «ήρωες» όπως ο Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος πρωταγωνίστησε στα δύο πρωταθλήματα της νέας εποχής (2018, 2023), και φυσικά ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος μετά την πρόσφατη ανανέωση θα κλείσει 13 σεζόν στα κιτρινόμαυρα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ στα πρώτα χρόνια του δεύτερου αιώνα της είναι ο παίκτης που συνέδεσε την καριέρα του με την «αναγέννηση» της Ένωσης από τις στάχτες της. Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα (2018, 2023) και ισάριθμα Κύπελλα (2016, 2023), έχει 428 εμφανίσεις και συνεχίζει…

Οι μεγάλοι «αρχιτέκτονες»

Βέβαια, εκτός από τους ποδοσφαιριστές, η ΑΕΚ είχε μεγάλους πρωταγωνιστές και στον πάγκο της, προπονητές που δημιούργησαν ομάδες οι οποίες μνημονεύονται ανά τις δεκαετίες. Επί παραδείγματι εμβληματική μορφή για τον Δικέφαλο είναι ο Φράντισεκ Φάντροκ, ο οποίος κοούτσαρε τους Κιτρινόμαυρους από το 1974 έως το 1977. Ο Ολλανδός έφερε έναν ευρωπαϊκό αέρα στο σύλλογο και μια διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία.

Μπορεί να μην πανηγύρισε τίτλο, όμως οδήγησε την Ένωση στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1976-77, η οποία μέχρι σήμερα είναι η μοναδική φορά που η ΑΕΚ έφτασε στους «4» ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Βέβαια, ο πρώτος προπονητής που οδήγησε την Ένωση σε προημιτελικά ευρωπαϊκού κυπέλλου ήταν ο Μπράνκο Στάνκοβιτς, ο οποίος το 1969 έφτασε την ομάδα στους «8» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Ο πιο πετυχημένος σε επίπεδο τίτλων, αλλά και παράλληλα από τους πιο αμφιλεγόμενους προπονητές στα 102 χρόνια ιστορίας της ΑΕΚ, είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Σέρβος έφτιαξε ίσως την πιο θεαματική ΑΕΚ που έχουμε δει ποτέ, ενώ σε επίπεδο τίτλων έχει σηκώσει τέσσερα πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τρία διαδοχικά (1989, 1992-94) και ένα κύπελλο (1996). Στα μεγάλα του επιτεύγματα συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι έκανε τον Δικέφαλο την πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετείχε στους ομίλους του Champions League. Η πρώτη του θητεία διήρκεσε από το 1988 έως το 1996 και έληξε… επεισοδιακά με τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Από «Πρίγκιπας του Νερέτβα», ο Ντούσκο μετατράπηκε σε persona non grata και πολλοί από όσους τον λάτρεψαν σαν Θεό δεν τον έχουν συγχωρήσει ακόμη και μετά από 30 χρόνια. Ο Μπάγεβιτς είχε άλλες δύο θητείες (2002-04 και 2008-10), με τη δεύτερη του να μένει αλησμόνητη για την αήττητη πορεία στους ομίλους του Champions League.

Ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Ενωσιτών έχει και ο Φερνάντο Σάντος. Ο Πορτογάλος ήρθε τη σεζόν 2001-02 και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας χιλιετίας, το Κύπελλο Ελλάδας. Επέστρεψε σε μια δύσκολη εποχή, τη διετία 2004-06, και το 2005 έφτασε μια ανάσα από το πρωτάθλημα, το οποίο χάθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο και την ήττα–μαχαιριά από τον Ιωνικό στο ΟΑΚΑ.

Από την Ιβηρική κατάγεται ακόμα ένας προπονητής με τεράστια συμβολή στον Δικέφαλο. Ο λόγος για τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος το 2011 έβαλε τέλος σε σερί εννέα ετών χωρίς τίτλο με την κατάκτηση του Κυπέλλου, πριν τη «μαύρη» περίοδο του συλλόγου, ενώ το 2018 έγραψε ιστορία, καθώς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του 12ου πρωταθλήματος, μετά από 24 χρόνια αναμονής. Ο Ανδαλουσιανός είναι πιστός «στρατιώτης» της Ένωσης, στην οποία έκανε τέσσερις θητείες (2010-11, 2017-18, 2019, 2020-21).

Τεράστια διάκριση αποτελεί και η επιστροφή της ΑΕΚ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης το 2017, η οποία συνδυάστηκε με την αήττητη πορεία στο Europa League. Τη δική του πρωταθληματική ΑΕΚ ανέλαβε ο Μαρίνος Ουζουνίδης, ο οποίος μπορεί να μην ολοκλήρωσε τη σεζόν 2018-19, όμως πέτυχε τη θριαμβευτική επιστροφή του Δικεφάλου στους ομίλους του Champions League.

Μόνο και μόνο το γεγονός πως ο Ματίας Αλμέιδα ήταν ο πρώτος προπονητής της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο θα ήταν αρκετό ώστε να βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην ιστορία του συλλόγου, όμως δεν περιορίστηκε σε αυτό. Ο Πελάδο συνδύασε την επιστροφή του Δικεφάλου στα ιερά για εκείνον χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας με το τρίτο νταμπλ της ιστορίας της ΑΕΚ, κατακτώντας πρωτάθλημα και κύπελλο στην παρθενική χρονιά του νέου γηπέδου (2022-23). Στις πρώτες δύο σεζόν του, η ΑΕΚ θύμισε στο κοινό της ποδόσφαιρο εποχής… Μπάγεβιτς και δεδομένα μιλάμε για έναν από τους πλέον αγαπητούς προπονητές στην ιστορία του κλαμπ στην τριετή παρουσία του (2022-25).

Στο σήμερα, η ΑΕΚ έχει στον πάγκο της τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος από την πρώτη του σεζόν πέτυχε σπουδαίο ρεκόρ, ξεπέρασε τους Φάντροκ - Σάντος και έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Ένωσης με 8 νίκες σε διοργάνωση της UEFA, σε μία αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, κυνηγάει το απόλυτο ρεκόρ ευρωπαϊκών νικών του Μπάγεβιτς, των 18 νικών σε 61 αγώνες.

Ο Σέρβος είχε μεγάλο βάρος με την αντικατάσταση του αγαπημένου των οπαδών Ματίας Αλμέιδα, όμως κέρδισε την εμπιστοσύνη των Ενωσιτών, κάνοντας τρεις διαδοχικές προκρίσεις στο Conference League (πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ). Στην αυγή των 102 χρόνων του συλλόγου, ψάχνει ευρωπαϊκό θαύμα αλά... ΚΠΡ, έχοντας παράλληλα την ΑΕΚ στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Το νέο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η μεγάλη δύναμη της ΑΕΚ ήταν ανέκαθεν το σπίτι της η Νέα Φιλαδέλφεια και τα 19 χρόνια που έλειψε από το 2003 ως το 2022 ήταν σαν να είχε χάσει την ψυχή της. Στις 3 Μαΐου του 2003 θα έπεφταν οι τίτλου τέλους για το «Νίκος Γκούμας». Η ΑΕΚ θα έδινε εκείνη τη μέρα το τελευταίο της παιχνίδι στο 4-0 επί του Άρη. Αμέσως ακολούθησε η κατεδάφιση, όμως στη θέση του δεν σηκώθηκε ένα νέο γήπεδο όπως προβλεπόταν.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν ο εμπνευστής της μεγάλης επιστροφής της ΑΕΚ στα πατρογονικά της εδάφη. Χωρίς εκείνον το γήπεδο δεν θα είχε γίνει ποτέ. Παλεύοντας απέναντι σε όλους και σε όλα λόγω των τεράστιων εμποδίων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, το όνειρο της ανέγερσης του Ναού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον χώρο του παλιού γηπέδου, ήταν πλέον γεγονός τον Σεπτέμβρη του 2022.

Στις 30 Σεπτεμβρίου το γήπεδο άνοιξε τις πύλες του με τα μεγαλοπρεπή εγκαίνια που προκάλεσαν δέος, σε μια υπέρλαμπρη τελετή, η οποία συνδύασε την ποδοσφαιρική ιστορία με τις ρίζες της ΑΕΚ. Η συγκίνηση και η χαρά στις εξέδρες της κατάμεστης από 31.100 Ενωσίτες, Νέας Φιλαδέλφειας ήταν τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν.

Ανάλογες στιγμές θα ζούσαν όσοι τρεις μέρες αργότερα στις 3 Οκτωβρίου του 2022 έδωσαν το «παρών» στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι στο νέο γήπεδο με αντίπαλο τον Ιωνικό. Έπειτα από 19 χρόνια η ΑΕΚ θα έδινε ξανά παιχνίδι στην ιστορική της έδρα με τον Γκατσίνοβιτς να σκοράρει το πρώτο ιστορικό γκολ και την Ένωση να το γιορτάζει όπως έπρεπε ξεκινώντας με το δεξί με μια άνετη επικράτηση με 4-1.

Αυτά τα τείχη δεν θα πέσουν ποτέ ξανά, με την ΑΕΚ να παίζει και να λέει την ιστορία της καθώς μέσα στους επόμενους μήνες θα άνοιγαν τόσο το Μουσείο της ΑΕΚ, όσο και το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού. Μέχρι σήμερα η ΑΕΚ έχει δώσει 88 παιχνίδια στην Allwyn Arena σε Ελλάδα και Ευρώπη συνολικά, μετρώντας 63 νίκες, 14 ισοπαλίες και 11 ήττες, ενώ τα τέρματα είναι 180 ενεργητικό και 52 παθητικό.

Όσο για τους πρώτους σκόρερ στο νέο γήπεδο; Ο Λιβάι Γκαρσία προπορεύεται με 23 γκολ, δεύτερος έχει περάσει πλέον ο Γιόβιτς με 13 τέρματα, τρίτος είναι ο Γκατσίνοβιτς με 11 γκολ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Πόνσε με 10 τέρματα και οι Πινέδα και Μάνταλος που... ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση με εννιά γκολ.

Τα ματς στην Allwyn Arena

Ελλάδα : 74 ματς με 56-11-7 και τέρματα 155-35

: 74 ματς με 56-11-7 και τέρματα 155-35 Ευρώπη : 14 ματς με 7-3-4 και τέρματα 25-17

: 14 ματς με 7-3-4 και τέρματα 25-17 Σύνολο: 88 ματς με 63-14-11 και τέρματα 180-52

Οι σκόρερ της ΑΕΚ στο νέο γήπεδο

Λιβάι Γκαρσία: 23

Γιόβιτς: 13

Γκατσίνοβιτς: 11

Πόνσε: 10

Πινέδα: 9

Μάνταλος: 9

Αμραμπατ: 8

Λιούμπισιτς: 8

Μουκουντί: 7

Τσούμπερ: 7

Πιερό: 7

Ελίασον: 6

Αραούχο: 6

Βίντα: 5

Μαρσιάλ: 5

Κουτέσα: 4

Κοϊτά: 4

Λαμέλα: 4

Φαν Βέερτ: 4

Μαρίν: 3

Σιμάνσκι: 3

Ζίνι: 2

Φερνάντες: 2

Μήτογλου: 2

Βάργκα: 2

Περέιρα: 1

Ζοάο Μάριο: 1

Καλοσκάμης: 1

Ρέλβας: 1

Χατζισαφί: 1

Ρότα: 1

Πήλιος: 1

Ραντόνια: 1

Μαχαίρας: 1

Κοσίδης: 1

Μουστακόπουλος: 1

Αυτογκόλ: 5

Ο υποβιβασμός και το νέο ξεκίνημα

Κάθε σύλλογος στο βιβλίο της Ιστορίας του έχει και κάποια άσχημη στιγμή. Και η ΑΕΚ έζησε το πιο εφιαλτικό σενάριο στις 21 Απριλίου του 2013 όταν τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα μάτια των Ενωσιτών. Ήταν η μαύρη μέρα που σφραγίστηκε ο υποβιβασμός της Ένωσης. Το κακό ερχόταν με αργό και βασανιστικό τρόπο. Κανείς κατά βάθος δεν μπορούσε να το αποδεχθεί, αλλά τελικά το μοιραίο συνέβη.

Όλοι θέλουν να το βγάλουν από τη μνήμη τους, αλλά τα χρόνια προβλήματα που ταλάνιζαν το κλαμπ αποδείχθηκαν αξεπέραστα. Το πιο σημαντικό όμως είναι αν πέσεις, να βρεις τα ψυχικά αποθέματα για να πατήσεις ξανά στα πόδια σου και να ξανασηκωθείς. Και η ΑΕΚ αφού βίωσε την πτώση ως τη Γ' Εθνική, επέστρεψε στη συνέχεια δριμύτερη κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα.

Η ΑΕΚ αναγεννήθηκε και μέσα σε δύο σεζόν πραγματοποίησε τη μεγάλη επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία φτάνοντας έπειτα και σε κατακτήσεις τροπαίων και γυρίζοντας φυσικά στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας, μπαίνοντας στο νέο της παλάτι!

Το ταξίδι στο εμπόλεμο Βελιγράδι

Για το τέλος αφήσαμε το μεγαλύτερο παράσημο που έχει λάβει η ΑΕΚ στην Ιστορία των 102 χρόνων ζωής. Όχι, δεν αναφερόμαστε σε κάποιον τίτλο, αλλά σε κάτι που μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει πραγματικότητα. Ήταν το ταξίδι στο εμπόλεμο Βελιγράδι, στις 7 Απριλίου του 1999, όταν η ΑΕΚ πιστή στα ιδανικά της νίκησε τον πόλεμο και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης.

Η αποστολή της ΑΕΚ ταξίδεψε μέσα στον πόλεμο αψηφώντας τις βόμβες που έριχνε το ΝΑΤΟ για να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι για την ειρήνη με την Παρτίζαν. Οι κιτρινόμαυροι πέταξαν για τη Βουδαπέστη και στη συνέχεια οδικώς έφτασαν στο Βελιγράδι. Περνώντας τα σερβικά σύνορα, οι άνθρωποι εκεί αγκάλιασαν τους κιτρινόμαυρους που στέκονταν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου σερβικού λαού. ΑΕΚ και Παρτίζαν μπήκαν στο γήπεδο κρατώντας ένα πανό που έγραφε «ΝΑΤΟ σταμάτα τον πόλεμο, σταμάτα τους βομβαρδισμούς».

Το φιλικό παιχνίδι ήταν στο ισόπαλο 1-1 όταν οι φίλαθλοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο διακόπτοντας το ματς. Άρχισαν να αγκαλιάζουν τους παίκτες των δύο ομάδων, ευχαριστώντας την αποστολή της ΑΕΚ για τη στήριξή τους. Η ΑΕΚ είχε φωνάξει δυνατά υπέρ της ειρήνης, στην πιο υπερήφανη στιγμή της Ιστορίας της!

Η Βασίλισσα που άνοιξε τον δρόμο και ψάχνει την 4η ευρωκούπα

Το μπασκετικό τμήμα της ΑΕΚ, η Bασίλισσα αποτελεί ένα από τα καμάρια του συλλόγου. Το 1968 στο Καλλιμάρμαρο η Ένωση έγραψε ιστορία, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Η ΑΕΚ και ο ελληνικός αθλητισμός θα θυμούνται για πάντα το Κύπελλο Κυπελλούχων κόντρα του 1968 κόντρα στην Σλάβια Πράγας, αφού τότε οι «κιτρινόμαυροι» έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ένα υπέροχο σύνολο με πολλούς σπουδαίους παίκτες όπως ο Αμερικάνος, ο Τρόντζος, ο Ζούπας μαζί με τον κόουτς Μήλα έφτασαν στο... Έβερεστ μπροστά σε 80.000 κόσμο. Κάτι που έχει μπει και στο ρεκόρ Γκίνες, αφού αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη προσέλευση για αγώνα μπάσκετ!

Το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ΑΕΚ ήρθε το 2000 κόντρα στην Κίντερ. Το σύνολο του Ίβκοβιτς που μεταξύ άλλως είχε Χατζή, Κορωνιό, Κακιούζη, Ντικούδη αλλά και Μπούι-Μιούρσεπ που ήταν πρώτοι σκόρερ του τελικού με 15 πόντους έγραψε άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.

Η ΑΕΚ, ο κόσμος της και οι άνθρωποι είναι περήφανοι για το απίθανο πρωτάθλημα του 2002. Τότε η Βασίλισσα επέστρεψε από την... κόλαση, αφού έγινε η πρώτη ομάδα με ανατροπή από 0-2 σε 3-2 σε τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι... στρατιώτες του υπέταξαν τον Ολυμπιακό και πρόσθεσαν άλλο ένα παράσημο στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Σάλε είναι μια εμβληματική φιγούρα για την Ένωση, καθώς ήταν head coach και στο τρίτο και μέχρι σήμερα τελευταίο ευρωπαϊκό της ΑΕΚ. Το 2018 στο σε ένα ΟΑΚΑ που ήταν... ηφαίστειο από τον κόσμο της ΑΕΚ που το γέμισε, η Βασίλισσα επέστρεψε στον θρόνο της, επικρατώντας της Μονακό στον τελικό με 100-94.

Τελευταία σπουδαία κούπα για την ομάδα, η κατάκτηση της κορυφής του Κόσμου το 2019. Η Ένωση πανηγύρισε την κατάκτηση του Διηπειρωτικού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου λύγισε την Φλαμένγκο στον τελικό. Έφτασε κοντά και σε κατάκτηση Euroleague το 1998, αλλά η Κίντερ ήταν αυτή που ανέβηκε στον θρόνο.

Για να φτάσουμε στη φετινή σεζόν. Την ΑΕΚ οδηγεί για άλλη μια φορά ο στρατηγός Σάκοτα και μπροστάρηδες είναι ο Γκρέι, ο Μπάρτλεϊ και ο Νάναλι. Η Ένωση διεκδικεί άλλο ένα Final Four του BCL και ακόμα μια ευρωπαϊκή κούπα. Την Τετάρτη 15 Απρίλη υποδέχεται τη Μπανταλόνα στη SUNEL Arena και με την... φλόγα των οπαδών της θέλει να πάρει μια σπουδαία πρόκριση!