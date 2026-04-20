Το σλάλομ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο φοβερό γκολ που σημειώνει κόντρα στον ΠΑΟΚ έχει γίνει πλέον σήμα κατατεθέν του Μαυριτανού εξτρέμ της ΑΕΚ που δεν... πιάνεται!

Έχει... χυθεί αρκετό μελάνι τη φετινή σεζόν για την τρομερή κατάσταση στην οποία συνεχίζει ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος αφήνοντας πίσω την περσινή πρώτη του περίπλοκη χρονιά στην ΑΕΚ έχει πάρει τα πάνω του και δεν σταματιέται με τίποτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταφέρει να εκμεταλλεύεται απόλυτα τα χαρακτηριστικά του και ο 27χρονος Μαυριτανός εξτρέμ με εννιά γκολ και τέσσερις ασίστ αποτελεί έναν εκ των πιο φορμαρισμένων παικτών της ΑΕΚ φέτος διατηρώντας διάρκεια στην απόδοσή του.

Είτε όταν αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά, είτε όταν παίζει από τα δεξιά, είτε όταν του ζητείται να προσφέρει πιο κεντρικά, ο Κοϊτά δίνει στον Νίκολιτς αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Η εκρηκτικότητά του είναι τέτοια που δύσκολα αντιμετωπίζεται και με την αυτοπεποίθηση που κουβαλάει από την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αφήνει τη σκόνη του! Ειδικά όταν αποφασίζει να... μπουκάρει στην περιοχή με την αγαπημένη του κίνηση.

Το σλάλομ με το οποίο τρυπάει μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και περνάει ανάμεσα από τους Μπάμπα και Καμαρά πριν εκτελέσει με ένα ξερό σουτ τον Τσιφτσή για το δεύτερο γκολ στο θρίαμβο της ΑΕΚ είναι μια κίνηση που τον χαρακτηρίζει και πλέον αποδεικνύεται και άκρως αποτελεσματική. Ο Κοϊτά δεν πρόλαβε να αντιμετωπιστεί ούτε στο ελάχιστο από την άμυνα του ΠΑΟΚ, ενώ κάτι αντίστοιχο είχε βιώσει πριν από μερικές μέρες και η άμυνα της Ράγιο.

Ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά το βράδυ της Πέμπτης με ένα αντίστοιχο σλάλομ είχε κάνει άνω κάτω την ισπανική άμυνα μπαίνοντας στην περιοχή με τον Ράτσιου να προσπαθεί να του βάλει φρένο αλλά μάταια. Το μόνο που κατάφερε ήταν να τον ανατρέψει και η ΑΕΚ να κερδίσει πέναλτι, με τον Μαρίν να το εκτελεί εύστοχα βάζοντας την Ένωση ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Ο Μαυριτανός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ μοιάζει να μην έχει αντίπαλο με τη συγκεκριμένη απρόβλεπτη κίνηση με την οποία μπαίνει με φόρα μέσα στην περιοχή, ενώ κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στο πρόσφατο φιλικό της Μαυριτανίας με την Αργεντινή στο «Μπομπονέρα» όπου χόρεψε την άμυνα της «Αλμπισελέστε» και πήγε να εκμεταλλευτεί το πολύ δυνατό του πόδι χωρίς όμως τότε να βρει στόχο.