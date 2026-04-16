Πάολο Φερνάντες στη Marca: «Η ΑΕΚ θα δυσκολέψει τη Ράγιο, θα αντιληφθούν την ατμόσφαιρα όταν φτάσουν στο γήπεδο»

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Πάολο Φερνάντες που αγωνίζεται δανεικός στην Αλ Καλίτζ προειδοποιεί τη Ράγιο Βαγεκάνο ενόψει της αποψινής ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ καλείται απόψε να γυρίσει το εις βάρος της 3-0 του Βαγέκας απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο και να κάνει μια φοβερή ανατροπή για να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League.

Η αποστολή της ΑΕΚ μοιάζει με... βουνό, ωστόσο υπάρχει πίστη για αυτό. Μάλιστα ο Πάολο Φερνάντες, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στην Αλ Καλίτζ, μιλώντας στη Marca προειδοποίησε τους συμπατριώτες του ότι η Ράγιο δεν θα έχει ένα ήρεμο βράδυ στην Allwyn Arena.

«Το προηγούμενο βράδυ μίλαγα με μερικούς παίκτες και είδα ότι θα μπορούσαν να είχαν νικήσει στο Βαγέκας. Μου προκάλεσε έκπληξη το αποτέλεσμα. Φυσικά και είναι ένα 3-0 αλλά ξέρω ότι θα το κάνουν δύσκολο για τη Ράγιο. Δεν θα έχουν ένα ήρεμο παιχνίδι. Με τους οπαδούς και την πίεση που θα ασκήσει η ΑΕΚ, ξέρω ότι από το πρώτο λεπτό θα πάνε με τα όλα στο παιχνίδι», τόνισε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος στάθηκε στην καυτή ατμόσφαιρα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας:

«Όταν οι παίκτες της Ράγιο φτάσουν στο γήπεδο πιθανότατα θα αρχίσουν να νιώθουν την ατμόσφαιρα. Ο κόσμος να τραγουδάει και όλοι να υποστηρίζουν την ομάδα. Θα το αντιληφθούν. Οι βραδιές είναι διαφορετικές όταν παίζεις στο σπίτι σου».