Στέλιος Μανωλάς: «Δύσκολο να γυρίσει το 3-0 η ΑΕΚ, όχι όμως ακατόρθωτο»

Ο Στέλιος Μανωλάς έστειλε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην «Allwyn Arena» (16/4, 22:00, Live από Gazzetta).

Η ΑΕΚ έχει «ραντεβού» με τη τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην «Allwyn Arena». Εκεί η ομάδα του Νίκολτς θα παίξει και τα ρέστα της με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία και να πάρει μια ιστορική πρόκριση για τα ημιτελικά του Conference League.

Μια μέρα μετά την ματσάρα στη SUNEL Arena, όπου η ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Fourτο κλίμα στις τάξεις της Ένωσης είναι όπως είναι λογικό πανηγυρικο!

Μετά την επιτυχία της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και θρύλος της Ένωσης, Στέλιος Μανωλάς έστειλε το δικό του μήνυμα. Με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων της Ένωσης θέλησε να συγχαρεί τη μπασκετική ομάδα αλλά και τον πρόεδρος της, Μάκη Αγγελόπουλο. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στο σημερινό παιχνίδι της ομάδας που αγαπήθηκε όσο λίγοι, τονίζοντας πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

«Καλημέρα.Αεκ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.χτες η ομάδα μπάσκετ έγραψε χρυσή σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ.Πολλα συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή επιτυχία στο πρόεδρο Μάκη Αγγελόπουλο που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί μόνος του δίχως να έχει απεριόριστες οικονομικές δυνατότητες να. κρατήσει την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ ανταγωνιστική.Συγχαρητηρια επίσης στο προπονητή και στους παίκτες για τη μεγάλη προσπάθεια Φυσικά χτες ήταν από τις λίγες φορές που γέμισε το κλειστό και ο κόσμος της ομάδας έδωσε τη δική του μάχη για να βοηθήσει την ομάδα μας.συγχαρητηρια λοιπόν και στο κόσμο που βρέθηκε δίπλα στην ομάδα.Τελος σήμερα περιμένουμε να δούμε μια πολύ καλή ομάδα να παίζει για τη πρόκριση.η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το 3-0.οχι ακατόρθωτο.καλη επιτυχια», έγραψε χαρακτηριστικα..