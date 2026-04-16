Η ΑΕΚ απόψε ψάχνει μια επική ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της Ράγιο Βαγεκάνο για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και στην ΑΕΚ η πίστη για την ανατροπή υπάρχει από την πρώτη στιγμή που τελείωσε το ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Βαγέκας πριν από μια εβδομάδα. Το δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, το πιστεύουν και οι οπαδοί της ΑΕΚ. Η Ένωση καλείται απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια (22:00, CosmoteSport 2/ANT1) να ψάξει μια remontada που λένε οι Ισπανοί, μια μεγάλη ανατροπή και να πετύχει κάτι που σε πολλούς μοιάζει με θαύμα. Να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 επί της Ράγιο και να πάρει αυτή την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ καλείται να το κάνει όπως το 1977. Πριν 49 χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια οι κιτρινόμαυροι στους «8» του Κυπέλλου UEFA είχαν πετάξει έξω την ΚΠΡ παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Λονδίνο. Η Ένωση τότε είχε απαντήσει με ένα δικό της 3-0 και στα πέναλτι είχε πανηγυρίσει μια ανεπανάληπτη πρόκριση στα ημιτελικά. Προφανώς και τέτοιες ανατροπές δεν γίνονται συχνά, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, αλλά η ΑΕΚ με τον κόσμο στο πλευρό της είναι αποφασισμένη να παλέψει μέχρι το τέλος για να διεκδικήσει τις πιθανότητές της.

Πρώτα από όλα ο Νίκολιτς και οι παίκτες το πιστεύουν. Και ο Σέρβος τεχνικός, αλλά και ο Ρέλβας στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου τόνισαν ότι με πάθος, ενέργεια και μυαλό θα τα δώσουν όλα για να γυρίσουν την κατάσταση. Άλλωστε στο πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη ήταν ξεκάθαρο πως το τελικό 3-0 δεν αντικατόπτριζε την εικόνα μέσα στο γήπεδο καθώς η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε βρει τουλάχιστον ένα γκολ βάσει των μεγάλων ευκαιριών που δημιούργησε. Κάτι που θα άλλαζε τελείως την κουβέντα ενόψει της αποψινής ρεβάνς. Σε κάθε περίπτωση πάντως η σεζόν για την ΑΕΚ στην Ευρώπη είναι επιτυχημένη, σε ένα ευρωπαϊκό ταξίδι που ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό τον Ιούλιο και συνεχίζεται μέχρι τώρα στα προημιτελικά τον Απρίλιο.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα στη ρεβάνς με τη Ράγιο

Ο Νίκολιτς αντιμετωπίζει τις γνωστές απουσίες που έχουν να κάνουν με τον τραυματία Μάνταλο, ο οποίος αποκόμισε ένα μυϊκό πρόβλημα από το ματς στο Βαγέκας και τον τιμωρημένο Γιόβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω της κάρτας που δέχθηκε στην Ισπανία και αυτό που μένει να απαντηθεί πλέον είναι οι αποφάσεις του σε ορισμένες θέσεις οι οποίες «παίζονταν» τις προηγούμενες μέρες. Το βασικό δίλημμα είναι ο αντι-Γιόβιτς, με τον Ζίνι και τον Γκατσίνοβιτς να διεκδικούν τη θέση για να πλαισιώσουν τον Βάργκα στην επίθεση.

Στην εστία ο Στρακόσα, στο κέντρο της άμυνας οι Ρέλβας και Μουκουντί και στο δεξί άκρο ο Ρότα είναι οι σίγουροι, ενώ αριστερά Πήλιος και Πένραϊς έχουν μοιρασμένες πιθανότητες. Ο Μαρίν μαζί με τον Πινέδα θα συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κοϊτά θα ξεκινήσει στη δεξιά πλευρά, ενώ στην αριστερή είναι πιθανό να διατηρηθεί ο Περέιρα. Αν βέβαια ο Νίκολιτς σκεφτόταν για εκεί κάτι διαφορετικό, τότε ο Κουτέσα θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή.