Η σύγκρουση του Κοϊτά με τον Μπατάλια ήταν πιο σοβαρή απ' όσο φαινόταν, καθώς ο τερματοφύλακας της Ράγιο Βαγιεκάνο είναι αμφίβολος για τον επαναληπτικό της Αθήνας.

Το χτύπημα του Μπατάλια στη σύγκρουση με τον Κοϊτά δημιουργεί εντέλει «πονοκέφαλο» στους Μαδριλένους, ενόψει της ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League με την ΑΕΚ, στην Αθήνα.

Ο 29χρονος Αργεντινός τερματοφύλακας είναι η πιο αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια της Ράγιο και ο προπονητής του, Ινίγκο Πέρεθ, ανησυχεί για την κατάσταση του παίκτη του. Σε σχετικές του δηλώσεις ανέφερε πως θα εκτιμηθεί η ετοιμότητά του από την προπόνηση της ομάδας.

O γκολκίπερ της αντιπάλου της Ένωσης είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Μαγιόρκα, την Κυριακή για το ισπανικό πρωτάθλημα και ο σύλλογος της πρωτεύουσας θα κάνει το παν, ώστε να τον έχει διαθέσιμο για τον μεγάλο επαναληπτικό με τον Δικέφαλο, στις 16 Απριλίου.

Σε περίπτωση που δεν αγωνιστεί ο Αργεντινός, τη θέση του θα πάρει ο Ντάνι Καρδένας.