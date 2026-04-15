Περίπου 1.500 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο αναμένονται στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ για το Conference League.

Έχοντας επικρατήσει 3-0 στο πρώτο ματς, η Ράγιο Βαγιεκάνο ήρθε στην Αθήνα με στόχο να προστατέψει το προβάδισμα αυτό απέναντι στην ΑΕΚ και να πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία της εισιτήριο για τους «4» ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Για τους φίλους των Μαδριλένων λοιπόν, το ματς αυτό είναι ιστορικής σημασίας, με περίπου 1.500 εξ αυτών να αναμένονται στην ελληνική πρωτεύουσα προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους. Θέλοντας να αναδείξει τον αριθμό, ρεπόρτερ της Ράγιο έκανε τις συγκρίσεις με τις σχετικές εκδρομές των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα για τα αντίστοιχα ματς στο Champions League, με 4.000 Μερένγκες να πηγαίνουν στην Αλιάντς Αρίνα και 3.000 Μπλαουγκράνα στο Μετροπολιτάνο.

Στο μεταξύ, εντύπωση έκαναν τα τρομερά μπλουζάκια οπαδών της ισπανικής ομάδας όπου απεικονίζονται οι ίδιοι με μπύρες και κασκόλ μπροστά από τον Παρθενώνα, καθώς και η ιστορία της Βιρχίνια, της πρώτης φιλάθλου της Ράγιο που έκλεισε εισιτήρια για εκείνη και τον γιο της για τον τελικό της Λειψίας, ούσα αισιόδοξη πως η ομάδα της θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

✈️ Decenas de rayistas, a punto de salir hacia Atenas, vía Bruselas

April 15, 2026

