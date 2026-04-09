Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Το 3-0 από την εκτέλεση πέναλτι του Παλαθόν
Η Ράγιο Βαγιεκάνο μπόρεσε να βάλει και 3ο γκολ στο Βαγιέκας μετά από χέρι του Ρέλβας που δόθηκε πέναλτι σε 2ο χρόνο.
Νέο γκολ και 3-0 στο Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ. Στο 74ο λεπτό ο Παλαθόν σκόραρε από τα 11 βήματα για το γκολ της Ράγιο έπειτα από χέρι - πέναλτι που δόθηκε πάνω στον Ρέλβας και αφού τσεκαρίστηκε σχετικά η φάση αυτή.
