Η ΑΕΚ έχασε τεράστιες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος του προημιτελικού με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με κύριο εκφραστή τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Άσχημο πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ στο Βαγιέκας στον προημιτελικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Μαδριλένοι βρήκαν γκολ με... μπόλικη δόση τύχης στην αρχή και το τέλος του δεύτερου μέρους, ενώ έχασε τεράστιες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει.

Στο 29ο λεπτό ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ, ο Βάργκα με κεφαλιά βρήκε εστία, από περέμβαση του τερματοφύλακα η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, ο Κοϊτά σούταρε από κοντά, η μπάλα στα σώματα και κόρνερ.

Στο 35' οι αμυντικοί της Ράγιο... κουτούλησαν μεταξύ τους, ο Κοϊτά έκλεψε, βγήκε τετ α τετ, γλίστρησε και έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Τέλος, στο 43' ο Γιόβιτς έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Πήλιο έκανε άψογο γύρισμα, ο Κοϊτά σούταρε εξ επαφής αλλά η μπάλα σταμάτησε στα σώματα.