Οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει η ΑΕΚ μετά την ήττα από την Ράγιο

ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει μετά την ήττα από την Ράγιο
Η ΑΕΚ γνώρισε μία βαριά ήττα στην Ισπανία από την Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-0 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Conference League και πλέον η υπόθεση πρόκριση έχει δυσκολέψει αρκετά για τους «κιτρινόμαυρους».
Ωστόσο, οι πιθανότητες της «Ένωσης» δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί, παρά το σκορ του πρώτου αγώνα και το σύνολο του Νίκολιτς είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει όσες πιθανότητες του έχουν απομείνει στη ρεβάνς, που θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Το Football Meets Data υπολόγισε πόσες είναι αυτές και βρήκε πως το νούμερο είναι μονοψήφιο και συγκεκριμένα εκείνες αγγίζουν στο 5,5%. Μόνο η Φιορεντίνα έχει μικρότερες πιθανότητες από κείνη από τις οκτώ ομάδες, που βρίσκονται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, η οποία έχει μόλις 3,1% πιθανότητες για να περάσει κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, μετά την ήττα της στην Αγγλία με 3-0.
Projected 🟢 UECL semifinal matchups:
🇺🇦 Shakhtar v 🏴 Crystal Palace
🇪🇸 Rayo Vallecano v 🇩🇪 Mainz
