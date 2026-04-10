Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την βαριά ήττα της ΑΕΚ στο Βαγέκας με σκορ που δεν άξιζε, σε ένα παιχνίδι που πλήρωσε όλα τα λάθη της.

Το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπορεί να τιμωρήσει όλα τα λάθη σου και η ΑΕΚ είδε το πιο σκληρό του πρόσωπο στο Βαγέκας. Ήταν μία βραδιά στην οποία όλα πήγαν στραβά και ανάποδα για την Ένωση και το τελικό 3-0 με το οποίο έφυγε ηττημένη από τη Μαδρίτη εκτός από βαρύ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού, όπως πολύ σωστά σημείωσε και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς.

Η ΑΕΚ πλήρωσε στο πρώτο μέρος όλα τα λάθη της, ενώ παράλληλα δεν είχε την τύχη με το μέρος της. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι οι κιτρινόμαυροι δεν μπήκαν με συγκέντρωση στο Βαγέκας. Βρέθηκαν να κυνηγάνε το σκορ μόλις από το δεύτερο λεπτό δεχόμενοι γκολ του Ακομάς στην πρώτη αντεπίθεση της Ράγιο, η οποία χτύπησε με το δυνατό της χαρτί εκμεταλλευόμενη την κακή ανασταλτική συμπεριφορά των παικτών του Νίκολιτς στη συγκεκριμένη φάση. Και έπειτα ήρθαν οι πεταμένες ευκαιρίες.

Μετά το ακυρωθέν γκολ της Ράγιο, η ΑΕΚ είχε τέσσερις πολύ μεγάλες στιγμές για να ισοφαρίσει. Με το δοκάρι στην κεφαλιά του Βάργκα και με τις τεράστιες ευκαιρίες του Κοϊτά με αποκορύφωμα το γλίστρημά του στο τετ α τετ με τον Μπατάγια. Δεν ξέρω αν θα είχε αποφύγει η ΑΕΚ την ήττα αν έφερνε το παιχνίδι στα ίσια σε εκείνο το σημείο, ωστόσο η αναποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με την ατυχία δεν της έδωσε τη δυνατότητα να βρει τουλάχιστον μια φορά δίχτυα που θα άλλαζε εντελώς τη συζήτηση για τη ρεβάνς.

Σαν να μην έφτανε αυτό μια δεύτερη επιπόλαιη αμυντική συμπεριφορά στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου έφερε και ένα δεύτερο γκολ για τη Ράγιο από τον Λόπεθ κάνοντας πολύ δύσκολη την κατάσταση. Η ΑΕΚ είχε δεχθεί δύο τέρματα από φτηνά λάθη σε δύο καθοριστικά σημεία, στην αρχή και στο τέλος του πρώτου μέρους, τραβώντας την ίδια στιγμή τα μαλλιά της για το γεγονός ότι δεν αξιοποίησε τις πολλές και μεγάλες στιγμές που είχε. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει άπειρες φορές.

Παρά την πολύ αρνητική εξέλιξη, η ΑΕΚ βγήκε στο δεύτερο μέρος στο Βαγέκας με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και με πείσμα για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Όμως παρότι είχε επιμονή και υπομονή δεν μπόρεσε να δημιουργήσει πολύ καθαρές ευκαιρίες όπως στο πρώτο ημίχρονο, απειλώντας με ένα σουτ του Κοϊτά που κόντραρε και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο και με την απευθείας εκτέλεση του Μαρίν που έφυγε δίπλα από το κάθετο. Κάπου εκεί ήρθε και το πιο σκληρό χτύπημα με το τρίτο γκολ από το σημείο του πέναλτι με τον Παλαθόν σε μια ανύποπτη φάση, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Ρέλβας μετά από σουτ.

Το τρίτο τέρμα ήταν αυτό που μετέτρεψε σε... Γολγοθά τη ρεβάνς για την ΑΕΚ. Ακόμα και τότε βέβαια ένα γκολ με οποιονδήποτε τρόπο θα δημιουργούσε διαφορετικά δεδομένα. Άλλη κουβέντα το να ψάχνεις ένα 2-0 στο δεύτερο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια για να στείλεις το ζευγάρι στην παράταση και άλλη το να κυνηγάς να γυρίσεις το 3-0 που μοιάζει με θαύμα. Έστω ένα γκολ από τις δυο τελικές του Ζίνι να έμπαινε η γεύση θα ήταν τελείως διαφορετική. Αλλά αυτό δεν συνέβη.

Η ΑΕΚ λοιπόν πλήρωσε ακριβά αναποτελεσματικότητα, αμυντική αδράνεια και ατυχία. Όλα της πήγαν στραβά, αλλά την έως τώρα ευρωπαϊκή της πορεία προφανώς δεν την μουτζουρώνει το βαρύ και άδικο σκορ. Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, αλλά κακά τα ψέματα η ανατροπή στη ρεβάνς ίσως αγγίζει τα όρια του αδύνατου λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο αντίπαλος είναι μια ομάδα της La Liga. Η ΑΕΚ όμως πρέπει να διεκδικήσει τις πιθανότητές της και ήταν ολόσωστη η οπτική του Νίκολιτς που τόνισε ότι έχει ακόμα την πίστη για την ανατροπή. Γιατί αυτή είναι και η σωστή νοοτροπία. Όπως και να 'χει πάντως, και αυτό όχι για να γλυκάνει η ήττα, η ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ είναι έτσι κι αλλιώς επιτυχημένη.

Και κάτι για το κλείσιμο. Καταγράψαμε σε σχετικό θέμα την ντροπιαστική κατάσταση των δημοσιογραφικών στο Βαγέκας. Είναι απαράδεκτο να επιτρέπονται τέτοιες υποδομές και μάλιστα σε ματς επιπέδου προημιτελικών ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA. Πραγματικά όμως, εκτός από αυτό, πώς η La Liga, το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο μετά την Premier League, δίνει άδεια για να διεξάγονται αγώνες εκεί, είναι ανεξήγητο. Γιατί εντάξει είπαμε για against modern football και για ρομαντική εποχή του ποδοσφαίρου, αλλά κάπου πρέπει να μπαίνουν και όρια και να υπάρχει σεβασμός στους παίκτες, στους φιλάθλους και στους δημοσιογράφους στα γήπεδα.