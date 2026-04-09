Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 από την ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο στο γήπεδο Βαγιέκας στον πρώτο αγώνα των 2 συλλόγων.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο κατάφερε να βάλει 2 γκολ στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα με την ΑΕΚ ενώ δεν μέτρησε ένα τέρμα της μετά από υπόδειξη οφσάιντ και το σχετικό τσεκάρισμα. Η ισπανική ομάδα σκόραρε στο 2' με τον Ακομάς και στο 45'+2' με τον Λόπεθ.

Το πέναλτι του Παλαθόν (μετά από υποδειχθέν χέρι του Ρέλβας) στο 74' έκανε το 3-0. Η ΑΕΚ είχε δοκάρι με τον Βάργκα αλλά και ευκαιρίες με παίκτες όπως ο Κοϊτά.