Ο δημοφιλής ηθοποιός Μελέτης Ηλίας βρίσκεται στο Βαγέκας για τον προημιτελικό του Conference League μεταξύ της ΑΕΚ και της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ καλείται να κάνει ακόμα μια ευρωπαϊκή υπέρβαση, αυτή τη φορά στον πρώτο προημιτελικό του Conference League, με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στη Μαδρίτη. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν στο πλευρό τους 1.100 Ενωσίτες που φιλοξενούνται στην εξέδρα του Βαγέκας.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο δημοφιλής ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, ο οποίος ουδέποτε έχει κρύψει τα έντονα κιτρινόμαυρα αισθήματα του, ενώ έχει μαζί του τον γιο του.