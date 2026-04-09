Ράγιο Βαγεκάνο - ΑΕΚ: Η κιτρινόμαυρη γωνιά στο Βαγέκας και Ενωσίτες σε πολλές εξέδρες!
Έτοιμη για το πρώτο ματς των 8 του Conference League είναι η ΑΕΚ που φιλοξενείται από τη Ράγιο στο Βαγέκας, με τον Μάνταλο να ξεκινάει στην αρχική ενδεκάδα που ανακοίνωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στη γωνία των φιλοξενούμενων και έχουν ξεκινήσει τα συνθήματα με το «στη Φιλαδέλφεια παίζουμε και όχι στη Μαδρίτη» να ακούγεται δυνατά.
Ωστόσο, οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάρει εισιτήρια σε πολλές εξέδρες και έχουν αρχίσει να κιτρινίζουν και τις θύρες κάτω από τα δημοσιογραφικά.
Υπολογίζεται ότι η Ένωση θα έχει την υποστήριξη περίπου 1.100 οπαδών της.
🟡⚫️ Πήραν θέση στο Βαγέκας οι φίλοι της ΑΕΚ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 9, 2026
