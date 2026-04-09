Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ήδη πάρει θέση στις θύρες των φιλοξενούμενων του Βαγέκας, ωστόσο Ενωσίτες έχουν πάρει εισιτήρια σε πολλές ακόμα θύρες του Βαγέκας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Έτοιμη για το πρώτο ματς των 8 του Conference League είναι η ΑΕΚ που φιλοξενείται από τη Ράγιο στο Βαγέκας, με τον Μάνταλο να ξεκινάει στην αρχική ενδεκάδα που ανακοίνωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στη γωνία των φιλοξενούμενων και έχουν ξεκινήσει τα συνθήματα με το «στη Φιλαδέλφεια παίζουμε και όχι στη Μαδρίτη» να ακούγεται δυνατά.

Ωστόσο, οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάρει εισιτήρια σε πολλές εξέδρες και έχουν αρχίσει να κιτρινίζουν και τις θύρες κάτω από τα δημοσιογραφικά.

Υπολογίζεται ότι η Ένωση θα έχει την υποστήριξη περίπου 1.100 οπαδών της.