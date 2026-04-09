Έξι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ βρίσκονται στο όριο καρτών πριν το πρώτο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ημέρα της πρώτης «μάχης» της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League έφτασε. Ο Δικέφαλος καλείται να κάνει το πρώτο βήμα προς τον μεγάλο στόχο των ημιτελικών στην έδρα ομάδας επιπέδου La Liga και συνεπώς οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να δώσουν το... 101% των δυνατοτήτων του.

Βέβαια, έξι παίκτες της Ένωσης θα πρέπει να παίξουν με ακόμα περισσότερη συγκέντρωση, καθώς είναι στο όριο καρτών και εφόσον «κιτρινιστούν» θα χάσουν τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, σε μια εβδομάδα από σήμερα (16/4, 22:00).

Πρόκειται για τον αρχισκόρερ της ομάδας Λούκα Γιόβιτς, το... μόνιμο δίδυμο του άξονα Ορμπελίν Πινέδα - Ραζβάν Μαρίν, τον αναντικατάστατο Λάζαρο Ρότα, τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο και τον Ντομαγκόι Βίντα.

Από την πλευρά τους οι Μαδριλένοι έχουν επίσης έξι ποδοσφαιριστές στο όριο καρτών. Ο λόγος για τους Μπατάγια, Καμέγιο, Τσαβαρία, Λεζόν, Τρέχο και Βαλεντίν.

Θυμίζουμε πως οι κάρτες «σβήνονται» στα ημιτελικά των διοργανώσεων της UEFA.