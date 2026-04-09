Η μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι την επόμενη για την ΑΕΚ θα λάβει χώρα στο Βαγέκας απέναντι από τη Ράγιο για τους «8» του Conference League και η Ένωση ανέβασε ένα βίντεο... έπος στα social media.

Με ένα απίθανο video στα social media με τον Πινέδα σε ρόλο ταυρομάχου η ΑΕΚ έκανε προαναγγελία για το ματς κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο! Η κλεψύδρα αδειάζει με το φετινό ευρωπαικο ταξίδι της Ένωση να φτανει στη πιο κρίσιμη καμπή της αποψε στις 19:45.

Στο εν λόγω video ο Πινέδα έγινε ταυρομάχος μαζί με τον Ρομπέρτο Περέιρα και τον Ρέλβας!

«Θέλουμε να γράψουμε ιστορία, αλλά το έργο μας στο Βαγέκας δεν θα είναι εύκολο», ήταν τα λόγια του Ορμπελίν Πινέδα στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς και σε αυτό το δύσκολο έργο η Ένωση θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 800 οπαδών της απόψε στο Βαγέκας, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν σε πολύ κεντρικό σημείο της Μαδρίτης, στην Πουέρτα ντελ Σολ στις 15:00 και από εκεί συνοδεία της αστυνομίας θα μετακινηθούν με ειδικό συρμό του μετρό στο γήπεδο της Ράγιο!