Ο διαιτητής του Ράγιο-ΑΕΚ έχει σφυρίξει 4 πέναλτι σ' έναν αγώνα

Ο διαιτητής του Ράγιο-ΑΕΚ, Μπενουά Μπαστιέν είχε πρωταγωνιστήσει σε μία βραδιά που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό των Ισπανών φιλάθλων.

Ο διαιτητής του αποψινού αγώνα της Ράγιο Βαγιεκάνο με την ΑΕΚ (19:45-Cosmote Sport 2-ANT1), Μπενουά Μπαστιέν δεν έχει αφήσει καλές αναμνήσεις στο ισπανικό κοινό, αφού η απόδοσή του στο παιχνίδι της Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» πέρυσι, το οποίο είχε λήξει 4-1 υπέρ των Άγγλων δεν είχε ικανοποιήσει.

Στο ματς αυτό ο Γάλλος ρέφερι είχε δώσει συνολικά τέσσερα πέναλτι, εκ των οποίων πήρε πίσω το ένα, το τελευταίο χρονικά, μετά από παρέμβαση του VAR. Το πρώτο ήταν υπέρ των Βάσκων και τα άλλα τρία υπέρ των «κόκκινων διαβόλων». Παράλληλα, στο 63ο λεπτό του ματς είχε αποβάλλει και τον Αραμπούρου με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Οι παίκτες της Ρεάλ Σοσιεδάδ είχαν έντονα παράπονα με τον αρχηγό τους, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ να θεωρεί πως δεν ήταν κανένα από τα τρία αυτά πέναλτι που καταλόγισε.

«Ήταν ένας πολύ αναγκαίος αποκλεισμός, κυρίως λόγω των τριών πέναλτι που μας δόθηκαν. Κατά τη γνώμη μου, κανένα από αυτά δεν ήταν πέναλτι, αν και δεν έχω δει τα ριπλέι, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο ένας κανόνας για τον καταλογισμό ενός πέναλτι. Και μετά υπήρξε η αποβολή, την οποία επίσης δεν είδα, αλλά δεν μου φάνηκε σαν πέναλτι ζωντανά. Με όλα αυτά, είναι πολύ πιο δύσκολο να κερδίσεις έναν αγώνα. Όλα επηρεάζονται από αυτό» και συνέχισε «Ο διαιτητής άργησε ενάμιση λεπτό από τη στιγμή που συνέβη μέχρι να το σφυρίξει και ο δικός τους μας είπε μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα ότι ήταν επιβεβαιωμένο και εντάξει».

Ο συμπαίκτης του Ελουστόντο ανέφερε πως ένιωσε ντροπή τη στιγμή του πέναλτι που έδωσε ενώ πρόσθεσε πως υπήρχαν πολλά άσχημα συναισθήματα όπως αδυναμία, θυμός και θλίψη.

«Όταν βλέπεις πόσο πρόθυμος είναι ο διαιτητής να δώσει πέναλτι εναντίον μας, και μάλιστα αρνείται να κρίνει την πιο καθαρή μας ευκαιρία στο παιχνίδι, σε κάνει να σκέφτεσαι. Σου είπα ήδη ότι ένιωσα ντροπή εκείνη τη στιγμή λόγω του πέναλτι που έδωσε, και προφανώς δεν θα μείνεις απλώς εκεί, θα προσπαθήσεις να ανατρέψεις τα πράγματα. Αλλά υπήρχαν πολλά άσχημα συναισθήματα: αδυναμία, θυμός, θλίψη, επειδή οι οπαδοί μας δεν το άξιζαν αυτό, ειδικά αφού πήραμε το προβάδισμα», εξήγησε ο Βάσκος αμυντικός στον Φελίπε ντελ Κάμπο».

Ο δε προπονητής της ομάδας, Ιμανιόλ Αλγκουαθίλ είχε πει:

«Αρνήθηκε να καταλογίσει το πέναλτι που ήταν, και εκείνοι σκαρφίστηκαν και έδωσαν πέναλτι που δεν ήταν. Είναι δύσκολο έτσι. Δεν νομίζω ότι μας άξιζε τέτοια διαιτησία, ούτε η Μάντσεστερ ούτε εμείς, με αυτά που διακυβεύονταν στο Europa League».

