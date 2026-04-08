Πινέδα: «Μπορούμε να γράψουμε ιστορία, αλλά δεν θα έχουμε εύκολο έργο»

Από πλευράς των παικτών της ΑΕΚ, στη συνέντευξη Τύπου στο Βαγέκας μίλησε ο Ορμπελίν Πινέδα τονίζοντας πως θέλει να γράψει ιστορία με την Ένωση, όμως το έργο απέναντι στη Ράγιο δεν θα είναι εύκολο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Ο Ορμπελίν Πινέδα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Ράγιο τόνισε πως η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει συγκεντρωμένα, γνωρίζοντας πως θα έχει να αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο και πρόσθεσε πως θέλει να γράψει με τους συμπαίκτες του ιστορία με την Ένωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ορμπελίν Πινέδα στη συνέντευξη Τύπου στο Βαγέκας:

Για το αν νιώθει καλύτερα φέτος με τις τόσες πολλές συμμετοχές και αν το περιβάλλον της ΑΕΚ που διεκδικεί στόχους τον εξιτάρει: «Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο για να είμαστε στην κορυφή. Έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε ιστορία παίζοντας με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθω ήρεμος, θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να πετύχουμε το καλύτερο. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή και ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για το αν νιώθει ως φαβορί: «Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Όλες θέλουν να φτάσουν ψηλά. Έχουμε απέναντί μας έναν σπουδαίο αντίπαλο, θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε».

Για τους παίκτες της Ράγιο που ξεχωρίζει: «Τίποτα δεν είναι εύκολο, κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε εύκολο έργο και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένα γίνεται για να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα».

Για την εμπειρία του Γιόβιτς: «Έχουμε παίκτες που είναι έμπειροι για να μας βοηθήσουν και τέτοια παιχνίδια είναι παράδειγμα. Κάθε παίκτης θα το απολαύσει και σίγουρα παίκτες με την ποιότητα του Λούκα ή του Περέιρα ξέρουμε τι βοήθεια μπορούν να προσφέρουν».

