Το εντυπωσιακό βίντεο της ΑΕΚ με την ως τώρα πορεία από τα προκριματικά του καλοκαιριού μέχρι τα προημιτελικά του Conference League που ξεκίνησε με την πορωτική ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς στα αποδυτήρια.

Η ΑΕΚ με την πρόκριση επί της Τσέλιε είναι από χθες και τυπικά στους «8» του Conference League όπου θα βρει απέναντί της τη Ράγιο Βαγεκάνο. Οι κιτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν την ισπανική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη στις 9 Απριλίου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μια εβδομάδα αργότερα στις 16 Απριλίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το να φτάσει η ΑΕΚ ως εδώ μόνο εύκολο δεν ήταν καθώς το καλοκαίρι η Ένωση έπρεπε να κάνει 3/3 προκρίσεις χωρίς τη δυνατότητα να κάνει το παραμικρό λάθος που θα την άφηνε νοκ-άουτ. Και το κατάφερε πετώντας εκτός τη Χάποελ Μπερ Σεβά, τον Άρη Λεμεσού και την Άντερλεχτ για να μπει στη συνέχεια στη League Phase, όπου με μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα όπως τα διπλά με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ, αλλά και με τη μεγάλη ανατροπή επί της Κραϊόβα πήρε την απευθείας πρόκριση στου «16».

Όλη αυτή την πορεία και αυτόν τον δρόμο από τον Ιούλιο μέχρι χθες ως τα προημιτελικά παρουσίασε η ΑΕΚ σε ένα εντυπωσιακό βίντεο. Φυσικά, το έναυσμα για όλα αυτά, είχε βάλει ο Μάρκο Νίκολιτς με την πορωτική ομιλία του στα αποδυτήρια της Allwyn Arena στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Στο τελευταίο εμπόδιο που έπρεπε να περάσει η Ένωση το καλοκαίρι για να βρεθεί στη League Phase.

Ο Σέρβος τεχνικός με το «fight, believe, never give up» που είχε πει στους παίκτες της ΑΕΚ, δηλαδή με το «να πολεμάτε, να πιστεύετε και να μην τα παρατάτε ποτέ» έβαλε τη σπίθα για να ακολουθήσει αυτή η ευρωπαϊκή πορεία που φέρνει την ΑΕΚ πλέον τον Απρίλιο πριν και μετά το Πάσχα να κοντράρεται με τη Ράγιο Βαγεκάνο για την πρόκριση στα ημιτελικά.