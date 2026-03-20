Ράγιο Βαγιεκάνο: Οι παίκτες που βρίσκονται στο όριο καρτών και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ

Πέντε παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκονται στο όριο καρτών και κινδυνεύουν να απουσιάζουν από τη ρεβάνς κόντρα στην ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο υπέστη χθες (19/03) μία «γλυκιά» ήττα, καθώς, παρότι έχασε με 0-1 μέσα στη Μαδρίτη από τη Σάμσουνσπορ, το 1-3 του πρώτου αγώνα στη Τουρκία ήταν αρκετό για να περάσει η ισπανική ομάδα στους «8» του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την ΑΕΚ.

Αναλυτικότερα, το πρώτο ματς θα γίνει στη Μαδρίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου με ώρα έναρξης τις 19:45, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη να γίνει μια εβδομάδα αργότερα (16/4) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την σέντρα να ορίζεται για τις 22:00.

Για τη πρώτη αναμέτρηση στην ισπανική πρωτεύουσα, οι Μαδριλένοι θα κατέβουν πλήρεις όσον αφορά τις αποβολές, καθώς κανένας παίκτης δεν είναι τιμωρημένος για τον πρώτο αγώνα, αλλά υπάρχουν πέντε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο όριο καρτών και αν είναι απρόσεκτοι, κινδυνεύουν να απουσιάζουν από τη μεγάλη ρεβάνς στην «Allwyn Arena».

Πιο συγκεκριμένα, ο αριστερός ακραίος αμυντικός, Πεπ Τσαβάρια, ο μέσος Όσκαρ Βαλεντίν, ο εξτρέμ Ίσι Παλαθόν, άλλα και οι επιθετικοί Όσκαρ Τρέχο και Σέργιο Καμέγιο έχουν δεχθεί αμφότεροι από δύο κίτρινες κάρτες και αν τιμωρηθούν και στον αγώνα στο Βαγιέκας τη Μεγάλη Πέμπτη, θα χάσουν το δεύτερο ματς στην Αθήνα.

Για την ιστορία αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και τη σεζόν 2000-2001 όπου η Ράγιο Βαγιεκάνο φτάνει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Την τελευταία φορά αποκλείστηκε από την επίσης Ισπανική Αλαβές στους «8» του τότε Κυπέλλου UEFA.