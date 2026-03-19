ΑΕΚ: Οι μέρες των αγώνων με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά
Η ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν καλή και να ηττήθηκε στη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0, όμως η «τεσσάρα» στη Σλοβενία έκρινε την πρόκριση του Δικεφάλου στα προημιτελικά του Conference League, με συνολικό σκορ 4-2.
Πλέον ο Δικέφαλος έμαθε και τον αντίπαλο του. Η Ράγιο Βαγιεκάνο αξιοποίησε το προβάδισμα της από το πρώτο ματς, απέκλεισε τη Σάμσουνσπορ, παρά την ήττα με 0-1 και θα βρεθεί στο «δρόμο» της Ένωσης.
Το πρώτο ματς θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, στη Μαδρίτη και η ρεβάνς θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια (16/3).
Τις επόμενες ώρες η UEFA θα ανακοινώσει τις ώρες των αναμετρήσεων. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Αν o Δικέφαλος φτάσει στα ημιτελικά του Conference League, τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μάιντς - Στρασμπούρ. Σε αυτήν τη φάση η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς στις 30 Απριλίου, με τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.
Ο τελικός του Conference League θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.