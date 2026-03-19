Οι μέρες των δυο αναμετρήσεων της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν καλή και να ηττήθηκε στη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0, όμως η «τεσσάρα» στη Σλοβενία έκρινε την πρόκριση του Δικεφάλου στα προημιτελικά του Conference League, με συνολικό σκορ 4-2.

Πλέον ο Δικέφαλος έμαθε και τον αντίπαλο του. Η Ράγιο Βαγιεκάνο αξιοποίησε το προβάδισμα της από το πρώτο ματς, απέκλεισε τη Σάμσουνσπορ, παρά την ήττα με 0-1 και θα βρεθεί στο «δρόμο» της Ένωσης.

Το πρώτο ματς θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, στη Μαδρίτη και η ρεβάνς θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια (16/3).

Τις επόμενες ώρες η UEFA θα ανακοινώσει τις ώρες των αναμετρήσεων. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Αν o Δικέφαλος φτάσει στα ημιτελικά του Conference League, τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μάιντς - Στρασμπούρ. Σε αυτήν τη φάση η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς στις 30 Απριλίου, με τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.

Ο τελικός του Conference League θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.