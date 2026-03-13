ΑΕΚ: Τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
Μετά το επιβλητικό 4-0 επί της Τσέλιε, η ΑΕΚ είναι με το... ενάμιση πόδι στα προημιτελικά του Conference League, επιστρέφοντας σε οκτάδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 27 ολόκληρα χρόνια.
Μάλιστα, στην Ένωση κοιτάζουν και πιο μακριά γνωρίζοντας πως κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσουν τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην επόμενη φάση, καθώς οι Μαδριλένοι επικράτησαν 3-1 εκτός έδρας της Σάμσουνσπορ, ενώ στην τετράδα, θεωρητικά θα περιμένει είτε η Μάιντς, είτε το Στρασβούργο.
Σύμφωνα δε με το Football Rankings, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι τρίτο φαβορί για να πάρει τον τίτλο! Στο 12% εντοπίζονται οι πιθανότητες να σηκώσει η ελληνική ομάδα την κούπα, όσες έχει και η Ράγιο, με Κρίσταλ Πάλας (22%) και Στρασβούργο (20%) να είναι οι μοναδικές ομάδες με περισσότερες. Πιο χαμηλά στη λίστα, βλέπουμε Φιορεντίνα, Μάιντς και Σαχτάρ Ντόνετσκ (6%), με Άλκμααρ και ΑΕΚ Λάρνακας να συγκεντρώνουν 4%, έναντι 3% των Σπάρτα Πράγας και Ράκοφ.
