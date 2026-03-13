Βρήκε ήδη τον νέο προπονητή της η Τσέλιε: Ποιος θα είναι στην Allwyn Arena

Αυτός είναι ο διάδοχος του Ιβάν Μαέφσκι που θα καθίσει στον πάγκο της Τσέλιε στη ρεβάνς με την ΑΕΚ.

Η Τσέλιε αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον Ιβάν Μαέφσκι, μετά τη βαριά ήττα με 0-4 από την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι των «16» του Europa Conference League. Στη σχετική της ανακοίνωση, η ομάδα ενημέρωσε πως ο αντικαταστάτης του Λευκορώσου τεχνικού θα αναλάβει καθήκοντα άμεσα, με τα σλοβένικα Μέσα να αποκαλύπτουν το όνομά του.

Πρόκειται για τον Πορτογάλο Βίτορ Καμπέλος, ο οπιοίος φαίνεται πως ήταν έτοιμος να πάρει τα ηνία της ομάδας εδώ κι αρκετές ημέρες, ωστόσο η διοίκηση περίμενε να περάσει το ματς με την Ένωση για να διασφαλιστεί πως δεν θα προκληθεί αναστάτωση στα αποδυτήρια.

Ο Καμπέλος μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό της Σλοβενίας, όμως διαθέτει πλούσιο βιογραφικό και μια εμπειρία δεκαετιών στον χώρο της προπονητικής. Ξεκίνησε την καριέρα του πριν συμπληρωσει 30 χρόνια ζωής, ενώ στα 32 του θήτευσε ως βοηθός στο πλευρό του θρυλικού Τόνι στην Μπενφίκα. Εργάστηκαν μαζί σε ομάδες της Μέσης Ανατολής, όπως η Αλ Ετιφάκ, η Σάρτζα και η Αλ Ιτιχάντ, αλλά και στην ιρανική Τράκτορ.

Όπως όλα δείχνουν, ο 50χρονος κόουτς θα είναι αυτός που θα καθοδηγήσει την Τσέλιε στη ρεβάνς της Allwyn Arena (19/3), με τους παίκτες του να κυνηγούν ένα θαύμα προκειμένου να προκριθούν απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».