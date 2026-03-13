Η Τσέλιε απέλυσε τον προπονητή της, Ιβάν Μαέφσκι, μετά την «τεσσάρα» από την ΑΕΚ στο Conference League.

Παρελθόν από την Τσέλιε αποτελεί ο Ιβάν Μαέφσκι μετά από ένα εφιαλτικό βράδυ στο Europa Conference League. Η καταιγιστική ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 των Σλοβένων στην έδρα τους και πλέον βρίσκεται... αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ύστερα από το απογοητευτικό αυτό αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους, η σλοβένικη ομάδα αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον προπονητή της, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι οι διαδικασίες για την αντικατάστασή του έχουν ξεκινήσει κι εντός της ημέρας θα οριστεί ο διάδοχός του, που θα καθίσει στον πάγκο τους στη ρεβάνς της Allwyn Arena (19/3).

Ο Μαέφσκι συμπλήρωσε μόλις οκτώ παιχνίδια ως προπονητής της Τσέλιε, καθώς ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 2026. Μέσα στο σύντομο αυτό διάστημα, έχει τέσσερις νίκες και ισάριθμες ήττες.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Τσέλιε

«Ο Ιβάν Μαέφσκι δεν είναι πλέον προπονητής της ομάδας-μέλους της Τσέλιε. Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ιβάν για την επαγγελματική του στάση, τη σκληρή δουλειά και την προσπάθειά του τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Ο σύλλογος θα ορίσει τον διάδοχό του σήμερα»