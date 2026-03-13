Μαέφσκι: «Θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ η ΑΕΚ»

Ο προπονητής της Τσέλιε, Ιβάν Μαέφσκι ανέφερε πως η ομάδα του δεν έπαιξε καθόλου καλά και πως η ΑΕΚ θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ.

Η ΑΕΚ ήταν σαρωτική επικρατώντας με 4-0 της Τσέλιε στην Σλοβενία και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των γηπεδούχων, Ιβάν Μαέφσκι ανέφερε τα εξής: «Δεν ήμασταν στο 100%. Είναι γεγονός. Είχαμε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν αφήνεις τον αντίπαλο να μπει στην περιοχή έτσι, δυσκολεύουν τα πράγματα.

Όχι δεν με απογοήτευσαν οι παίκτες μου. Αυτή η είναι κατάσταση. Ήταν αφοσιωμένοι και προσπάθησαν να παίξουν. Το γκολ που δεχθήκαμε νωρίς άλλαξαν τα πράγματα».

Πότε είδε τέτοιο λάθος από παίκτη: «Πάει πολύς καιρός. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο».

Για το τι είπαν στο ημίχρονο: «Στο ημίχρονο χάναμε 0-3. Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τα λάθη μας, αλλά τελικά χάσαμε. Έχουμε ακόμα ένα ματς να παίξουμε στην Αθήνα».

Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη και να γίνονται θαύματα. Θα αρχίσουν να τρέχουν και να παίζουν. Το θέμα είναι όταν δεν είχαμε τη μπάλα. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι».