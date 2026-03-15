Επιστροφή στις νίκες για την Τσέλιε, που επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Κόπερ και ξέφυγε στο +7 από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Το ντεμπούτο του Βίτορ Καμπέλος στον πάγκο της Τσέλιε συνοδεύτηκε από νίκη στο ντέρμπι κορυφής, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στους «16» του Conference League να επικρατεί 1-0 της Κόπερ εκτός έδρας και να ξεφεύγει στο +7 από τους διώκτες της.

Ο αγώνας κρίθηκε στο 19ο λεπτό, όταν μετά την εκτέλεση κόρνερ του Σέσλαρ, ο Χρκα πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, με τους Σλοβένους να έρχονται τώρα στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν την Ένωση στη ρεβάνς της ήττας (0-4) στο πρώτο ματς.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε

Κόλαρ (6' Λέμπαν), Νιέτο, Τουτισκίνας, Χρκα, Κάρνιτσνικ (56' Ντάνιελ), Αβντίλι, Σέσλαρ (56' Κάλουσιτς), Κβέσιτς (82' Βίντοβιτς), Ιοσίφοφ, Κούτσις (56' Κότνικ), Πράνιτς