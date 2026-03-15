AEK: Πήρε το ντέρμπι κορυφής και ανάσανε η Τσέλιε
Το ντεμπούτο του Βίτορ Καμπέλος στον πάγκο της Τσέλιε συνοδεύτηκε από νίκη στο ντέρμπι κορυφής, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στους «16» του Conference League να επικρατεί 1-0 της Κόπερ εκτός έδρας και να ξεφεύγει στο +7 από τους διώκτες της.
Ο αγώνας κρίθηκε στο 19ο λεπτό, όταν μετά την εκτέλεση κόρνερ του Σέσλαρ, ο Χρκα πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, με τους Σλοβένους να έρχονται τώρα στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν την Ένωση στη ρεβάνς της ήττας (0-4) στο πρώτο ματς.
Η ενδεκάδα της Τσέλιε
Κόλαρ (6' Λέμπαν), Νιέτο, Τουτισκίνας, Χρκα, Κάρνιτσνικ (56' Ντάνιελ), Αβντίλι, Σέσλαρ (56' Κάλουσιτς), Κβέσιτς (82' Βίντοβιτς), Ιοσίφοφ, Κούτσις (56' Κότνικ), Πράνιτς
