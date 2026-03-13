Γκατσίνοβιτς: «Ίδια σοβαρότητα και στη ρεβάνς, αλλά πρώτα έχουμε τον Ατρόμητο»

Οι δηλώσεις του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στο Τσέλιε.

Η ΑΕΚ έκανε πάρτι... πρόωρης πρόκρισης, καθώς συνέτριψε την Τσέλιε στην Σλοβενία με 4-0 και είναι «αγκαλιά» με τα προημιτελικά του Conference League. Ο σκόρερ του τρίτου γκολ, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην ποιότητα της Ένωσης, ενώ τόνισε πως πριν τη ρεβάνς προέχει το κρίσιμο ματς με τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι.

Οι δηλώσεις του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

«Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, απ’ ότι ήμασταν τον Οκτώβρη. Είμαστε περισσότερο χρόνο μαζί οι παίκτες. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών η ομάδα παίζει καλά και παίζει όλο και καλύτερα.

Η ομάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Υπάρχει πολλή ποιότητα. Δεν είναι μόνο όσοι είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, είναι και όσοι έμειναν στην Αθήνα. Εκεί βασίζεται η διαφορά».

Για το γκολ του στο Τσέλιε, όπως και στη Φλωρεντία: «Πάντα χαίρεσαι όταν σκοράρεις. Ειδικά όταν έχεις καιρό. Αυτό σου δίνει έξτρα ώθηση. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Έπρεπε να τους πάρουμε σοβαρά να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα και στη ρεβάνς, όμως υπάρχει το ματς στο Περιστέρι πρώτα, που θα είναι δύσκολο παιχνίδι»