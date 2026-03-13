Πω πω πω μια ΑΕΚαρα, με 4άρα είναι ήδη στην 8άδα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την εκπληκτική απόδοση της ομάδας του Νίκολιτς στην Σλοβενία που πήρε διπλό πρόκρισης με σούπερ εικόνα και λαό...

Το λάθος για την Τσέλιε ήταν το ματς στην League Phase του Conference League όταν υποδέχτηκε την ΑΕΚ και την κέρδισε, δίκαια απόλυτα τότε, αλλά προκάλεσε τον εκνευρισμό του Μάρκο Νίκολιτς και του έδωσε στόχο να τη βρει ξανά στο δρόμο του. Από τη στιγμή που έγινε αυτό και αφού έχει μείνει πίσω πολύ εκείνη η εποχή, ο κακός Οκτώβριος για τους "κιτρινόμαυρους", ήταν δεδομένο πως η εικόνα και η επιθυμία του Δικέφαλου θα ήταν εντελώς διαφορετική, τη στιγμή που υπήρχε και ένα μεγάλο πρέπει εκδίκησης, ρεβάνς για εκείνον τον αγώνα! Από την αρχή του αγώνα, άλλωστε μόλις στο 3' μπήκε το πρώτο τέρμα, διέκρινε κανείς πολύ εύκολα ότι η Ένωση βρίσκεται στην Σλοβενία με φουλ συγκέντρωση για να πάρει όχι απλά τη νίκη απέναντι στην Τσέλιε, αλλά για να βάλει βάσεις πρόκρισης και να ξεμπερδεύει από το πρώτο ματς με την υπόθεση παρουσίας στην οκτάδα της διοργάνωσης, κάτι που επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω συνιστούσε το μίνιμουμ της υποχρέωσης για την ΑΕΚ. Το μάξιμουμ ήταν να το πετύχει με εμφατικό τρόπο και έχει την ευκαιρία να το πράξει στην Αθήνα την επόμενη Πέμπτη με αντίστοιχα καλή εικόνα, ίσως και σκορ!

Η εικόνα της ΑΕΚ ήταν πραγματικά συγκλονιστική και ειδικά στο πρώτο 45λεπτο όπου με το σκορ στο 0-3, πραγματικά συνειδητοποιούσε κανείς, ότι ήταν και φτωχό ιδιαίτερα βάση εικόνας και καθαρών ευκαιριών. Το σημαντικό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν να φανεί στο χορτάρι πως δεν θα αρκεστεί σε μία νίκη που θα ήταν αρκετή για να πάρει το προβάδισμα πρόκριση στην προημιτελική φάση του Conference League. Κάτι που έγινε μιας και μετά το γκολ η Ένωση βρήκε, βασικά δημιούργησε, τουλάχιστον άλλες τρεις σπουδαίες φάσεις (τετ α τετ παρακαλώ) προτού βρει το δεύτερο γκολ στον αγώνα και στο πρώτο μισό του. Η απόλυτα σωστή νοοτροπία ομάδας που δεν συμβιβάζεται και δείχνει πόσο σπουδαία δουλειά κάνει και σε αυτό το κομμάτι ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ. Ήταν τέτοιος ο βαθμός συγκέντρωσης και τόσο σημαντικά καλή η νοοτροπία όπου το 0-3 ήταν δεδομένο ότι δεν θα φτάσει σε αυτήν την Ένωση.

Έτσι κι έγινε μιας και με το σφύριγμα της έναρξης του δεύτερου 45λεπτου η ΑΕΚ βρήκε 4ο γκολ με τον Μουκουντί και θα μπορούσε πριν το 52' να είναι στο 0-5 χωρίς καμία απολύτως υπερβολή! Έχασε σπουδαία φάση ο Γιόβιτς από σούπερ λειτουργία στην πίεση στο τελευταίο τρίτο. Πριν το γκολ του Καμερουνέζου στόπερ και αρχηγού της ΑΕΚ είχαν σκοράρει, μη τους ξεχάσουμε άδικο θα ήταν, ο σούπερ Βάργκα, ο υπέροχος Κοϊτά και ο πάντα στα ευρωπαϊκά ματς σοβαρός και καλός Γκατσίνοβιτς! Σε ένα παιχνίδι ρεσιτάλ για την Ένωση σε όλα τα επίπεδα μιας και δεν δέχτηκε υποψία φάσης από την Τσέλιε, δεν υπήρξε σημείο του αγώνα να προκύψει έστω ένα 3λεπτο να αγχωθεί όποιος έβλεπε τον αγώνα, ακόμη και ο πλέον γκρινιάρης Ενωσίτης... Σούπερ τρεξίματα, ανακτήσεις μπάλας, συνδυασμοί και συνεργασίες, στατικές φάσεις και ανταπόκριση σε αυτές επιθετικά και στην άμυνα: όλα πραγματικά σούπερ.

Τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές, μα κυρίως στον Νίκολιτς και ο θαυμαστός κόσμος της ΑΕΚ!

Χρειάστηκε απλά ένα 5λεπτο η ΑΕΚ, ακόμη και μετά το τέρμα του Βάργκα, για να βρουν το τρόπο που θα πετύχουν αυτό το σούπερ διπλό πρόκρισης. Πραγματικά πω πω πω μια ΑΕΚάρα, η οποία με τεσσάρα, είναι ήδη στην οκτάδα του Conference League, όπως έπρεπε και μακάρι να έχει ακόμα παραπέρα διότι το αξίζει η ομάδα του Νίκολιτς. Αλλά βήμα με βήμα και στην Ευρώπη για την Ένωση που κάνει από το καλοκαίρι απίθανα πράγματα, συγκλονιστικά δίπλα (δύσκολα όπως σε Φλωρεντία και Τουρκία με μισή ομάδα, αλλά και εμφατικά όπως στην Σλοβενία). Μην ξεχνάμε από το καλοκαίρι έως τώρα ο Δικέφαλος έχει μόλις μια ήττα στην Ευρώπη τη στιγμή που σε σύνολο 40 αγώνων έχει ηττηθεί μόλις 4 φορές! Κι αφήστε τους άλλους να ψάχνουν την καλύτερη ομάδα...

Να υπενθυμίσω μίσω εδώ ότι η ΑΕΚ γίνεται η μοναδική ελληνική ομάδα που φτάνει στα προημιτελικά κάθε ευρωπαϊκής διοργάνωσης που έχει συμμετάσχει... Τα εύσημα για αυτή την εμφατική νίκη πρόκριση της Ένωσης ανήκουν στους πρωταγωνιστές, ποδοσφαιριστές, αλλά κυρίως και στον Μάρκο Νίκολιτς όπως για όλη τη χρονιά έως σήμερα. Για πρόσωπα δεν χρειάζεται να γράψουμε κάτι, θα είναι άδικο για τον οποιονδήποτε να σημειώσουμε κάτι παραπάνω από έναν άλλον. Τα πήγαν όλα υπέροχα το λιγότερο και τους αξίζουν συγχαρητήρια για την εικόνα συγκέντρωσης και ανταπόκρισης ακόμη και όταν είχε ξεφύγει το σκορ γιατί τότε αποδεικνύεται η σωστή νοοτροπία, στο 0-1 να το κάνεις 0-4, αλλά και όταν είσαι με κλειδωμένο σκορ πρόκρισης να έχεις σωστή συμπεριφορά, πράγμα που είδαμε στο χορτάρι!

Όλα αυτά αφιερωμένα στον θαυμαστό κόσμο της ΑΕΚ ο οποίος πήγε μαζικά και στο Τσέλιε για δεύτερη φορά στην ίδια σεζόν. Περισσότερο από 2.000 φίλοι της Ένωσης ήταν στην Σλοβενία και επιβεβαίωσαν πόσο κοντά είναι στην ομάδα και τη σημασία της συσπείρωσης γύρω από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Μετέτρεψαν το γήπεδο της Τσέλιε σε μίνι Νέα Φιλαδέλφεια και ακούγονταν μόνο αυτοί, αλλά αυτό ήταν σίγουρο, αυτό συμβαίνει όπου παίζει ο Δικέφαλος με τον κόσμο στο πλευρό του... Το εξίσου σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτό το ματς θα βρεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καλύτερη χημεία η Ένωση και οι παίκτες μεταξύ τους, ειδικά σε ότι αφορά στο 4-4-2 που παίζει από τη στιγμή που ήρθε ο Βάργκα και σκοράρει συνέχεια με την κιτρινόμαυρη φανέλα! Μόνο καλό θα της κάνουν αυτά τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ!