Τσέλιε - ΑΕΚ: Σέντρα - σουτ του Γκατσίνοβιτς και 0-3 σε μαγικό ημίχρονο
Ονειρικό ημίχρονο για την ΑΕΚ στο Τσέλιε! Στην έδρα που ο Δικέφαλος έκανε την πρώτη ήττα επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς ο Δικέφαλος πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα... πρόκρισης στα προημιτελικά του Conferene League, παρόλο που έχει μπροστά της 1,5 παιχνίδι.
Στο 36ο λεπτό ο Λούκα Γιόβιτς πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα, ο Σταύριος Πήλιος πρόλαβε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με σέντρα - σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-3.
Ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός την τρέχουσα σεζόν μετράει δυο γκολ σε 25 εμφανίσεις, ενώ είχε σκοράρει και στο σπουδαίο «διπλό» στη Φλωρεντία.
