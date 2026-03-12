Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος του αγώνα με την Τσέλιε.

Ονειρικό ημίχρονο για την ΑΕΚ στο Τσέλιε! Στην έδρα που ο Δικέφαλος έκανε την πρώτη ήττα επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς ο Δικέφαλος πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα... πρόκρισης στα προημιτελικά του Conferene League, παρόλο που έχει μπροστά της 1,5 παιχνίδι.

Στο 36ο λεπτό ο Λούκα Γιόβιτς πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα, ο Σταύριος Πήλιος πρόλαβε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με σέντρα - σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-3.

Ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός την τρέχουσα σεζόν μετράει δυο γκολ σε 25 εμφανίσεις, ενώ είχε σκοράρει και στο σπουδαίο «διπλό» στη Φλωρεντία.