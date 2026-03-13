Μαρίν: «Το δεξί μου πόδι είναι... on fire»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν στην κάμερα της Cosmote TV μετά το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στο Τσέλιε.

Η ΑΕΚ επί της ουσίας «τελείωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο ματς με την Τσέλιε, καθώς συνέτριψε τους Σλοβένους με 4-0. Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν «μέσα» σε δύο γκολ της Ένωσης, καθώς με κόρνερ δίνει ασίστ στον Βάργκα για το 0-1, ενώ από δική του απευθείας εκτέλεση φάολ ο Άρολντ Μουκουντί έκανε το 0-4.

Ο Ρουμάνος χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και ανέφερε πως το «φαρμακερό» δεξί του πόδι είναι... on fire! Ο 29χρονος μέσος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς στα τελευταία επτά ματς του Δικφεάλου έχει έξι ασίστ και δύο γκολ

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν

«Πρώτα απ’ όλα καλησπέρα σε όλους. Είναι αλήθεια ότι κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. είχαμε την εμπειρία εδώ στο Τσέλιε. Αν τους δίναμε χώρους θα είχαμε προβλήματα.

Θα μπορούσαν να μας προκαλέσουν πρόβλημα. Είχαμε πολύ καλές αντεπιθέσεις. Ειμαστε χαρούμενοι για τη νίκη, αλλά απομένει ένα ακόμη παιχνίδι, που πρέπει να το τελειώσουμε».

Για το αν μέτρησε ο ποδοσφαιρικός εγωισμός: «Φυσικά και το είχαμε λίγο μέσα μας, μετά το πρώτο παιχνίδι. συζητήσαμε μεταξύ μας και είπαμε ότι δεν έπρεπε να ξεχάσουμε τι είχαμε περάσει εδώ. Μας επηρέασε».

Για τα 18 γκολ της ΑΕΚ που έχει βρει ήδη φέτος από στατικές φάσεις με τον ίδιο να έχει έξι ασίστ: «Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Νιώθω χαρούμενος. Μου αρέσει να βοηθώ την ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο. Το δεξί μου πόδι είναι τώρα… on fire, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο (γέλια)».