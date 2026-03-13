Ο Μάρκο Νίκολιτς έγινε ο πρώτος προπονητής της ΑΕΚ με 8 ευρωπαϊκές νίκες μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο.

Ακόμα μια «μαγική» ευρωπαϊκή βραδιά για την ΑΕΚ επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δικέφαλος συνέτριψε την Τσέλιε στη Σλοβενία με 4-0 και επί της ουσίας βρίσκεται ήδη στα προημιτελικά του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει κάνει ρεκόρ από την πρώτη του σεζόν στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, καθώς είναι ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Ένωσης με 8 νίκες σε διοργάνωση της UEFA σε μια αγωνιστική περίοδο.

Ο Νίκολιτς ξεπέρασε τον Φερνάντο Σάντος και τον Φράντισεκ Φάντροκ των 7 νικών και «κυνηγάει» μόνο τον Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Η σχετική ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Ο πρώτος προπονητής στην 62χρονη ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ, που την οδηγεί σε 8 νίκες μέσα στην ίδια σεζόν, κάτι που αποτελεί βεβαίως ιστορικό ρεκόρ για την Ενωση, η οποία για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του θα παίξει… λογικά 16 ευρωπαϊκά ματς στην ίδια σεζόν με το μέχρι εφέτος ρεκόρ της να ήταν τα 12…

Στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο της Ένωσης ο Μάρκο Νίκολιτς ανέβηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα όλων των προπονητών στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ από πλευράς νικών, ξεπερνώντας πλέον και τον Φερνάντο Σάντος και τον Φράντισεκ Φάντροκ που είχαν επτά σε τρεις σεζόν!

Είναι πλέον πίσω μόνο απο τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, που έχει 18 ευρωπαϊκές νίκες στον πάγκο της ΑΕΚ, αλλά σε… 61 αγώνες!

Εννοείται ότι με 8 νίκες σε 13 αγώνες το ευρωπαϊκό ποσοστό νικών του Νίκολιτς στο 61,5% είναι το μεγαλύτερο στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ στο σύνολο των προπονητών με μίνιμουμ 10 ματς στον πάγκο!

Το υψηλότερο μέχρι σήμερα ήταν το 46,6% του μεγάλου Φάντροκ με 7 νίκες σε 15 ευρωπαϊκά ματς!».