Τσέλιε - ΑΕΚ: Η κιτρινόμαυρη εξέδρα αποθέωσε τους παίκτες της Ένωσης στην προθέρμανση
Δυναμική παρουσία και στο Τσέλιε έχουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, ο κύριος όγκος των οποίων έφτασε σήμερα με πτήση τσάρτερ από την Αθήνα στη Σλοβενία.
Το πέταλο που έχουν πάρει οι φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τσέλιε έχει πάρει κιτρινόμαυρο χρώμα και αρχίζει να... ζεσταίνεται με συνθήματα.
Κατά την είσοδο της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς αποθεώθηκαν, ενώ το ίδιο είχε συμβεί νωρίτερα και με τον Μάρκο Νίκολιτς, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να ζητάνε το διπλό.
🟡🦅 Η κιτρινόμαυρη εξέδρα αποθέωσε τους παίκτες της ΑΕΚ μόλις βγήκαν για προθέρμανση.
✈️ Αποστολή στο Τσελιε: Δημήτρης Βέργος
