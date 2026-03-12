Κιτρινόμαυρο χρώμα έχει πάρει το ένα πέταλο στο Τσέλιε, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να αποθεώνουν τους παίκτες στην προθέρμανση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΣΕΛΙΕ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Δυναμική παρουσία και στο Τσέλιε έχουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, ο κύριος όγκος των οποίων έφτασε σήμερα με πτήση τσάρτερ από την Αθήνα στη Σλοβενία.

Το πέταλο που έχουν πάρει οι φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τσέλιε έχει πάρει κιτρινόμαυρο χρώμα και αρχίζει να... ζεσταίνεται με συνθήματα.

Κατά την είσοδο της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς αποθεώθηκαν, ενώ το ίδιο είχε συμβεί νωρίτερα και με τον Μάρκο Νίκολιτς, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να ζητάνε το διπλό.