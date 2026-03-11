Προπονητής Τσέλιε: «Εσείς πανικοβάλλεστε, εγώ δεν είμαι νευρικός»

Δείτε όσα ανέφερε Ιβάν Μαέφσκι ενόψει του αυριανού αγώνα της Τσέλιε με την ΑΕΚ για τη φάση των «16» του Conference League.

Η Τσέλιε υποδέχεται αύριο την ΑΕΚ για δεύτερη φορά φέτος, με τα δεδομένα πάντως να είναι πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά σε σχέση με τη league phase του Conference League. Οι Σλοβένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά την αποχώρηση του Άλμπερτ Ριέρα, με τον Ιβάν Μαέφσκι να είναι υπ' ατμόν αλλά να κάθεται κανονικά στον πάγκο ενάντια στην Ένωση.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο τεχνικός των γηπεδούχων απάντησε στα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει σεβασμός για τη δουλειά των προπονητών και θέτοντας ως παράδειγμα την Αγγλία!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν παρακολουθώ τα ΜΜΕ, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχω παρατηρήσει στο ποδόσφαιρο ότι κανείς δεν σέβεται τη δουλειά των προπονητών. Κοιτάξτε την Αγγλία, πόσοι προπονητές έχουν αλλάξει εκεί. Τώρα θα διώξουν και τον Τούντορ, που βρίσκεται εκεί μόλις τρεις εβδομάδες. Τι μπορεί να κάνει σε τρεις εβδομάδες; Όλοι οι ιδιοκτήτες θέλουν επιτυχία, ακόμη κι αν πουλήσουν 20 παίκτες. Έτσι δεν λειτουργεί. Όλοι αποκτούν τη δουλειά τους μετά από χρόνια εκπαίδευσης και προόδου. Αύριο η Τσέλιε δίνει έναν ιστορικό αγώνα στην έδρα της. Απέναντι σε μια ομάδα που αξίζει δέκα φορές περισσότερο. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες μου θα είναι στο σωστό επίπεδο.

Εσείς πανικοβάλλεστε, εγώ δεν είμαι νευρικός και δεν θα γίνω. Ακόμη και ως παίκτης δεν παρακολουθούσα τις φήμες. Η Τσέλιε ανέβασε το επίπεδο με τα παιχνίδια της. Έτσι ήταν και στη Λευκορωσία, όπου η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ ήταν η κορυφαία ομάδα, αλλά βρισκόταν σε κρίση μόλις έχανε δύο παιχνίδια. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και προχωράμε μπροστά. Θα παραμείνω προπονητής μέχρι το τέλος της σεζόν; Δεν ξέρω, κανείς δεν μου έχει πει γι’ αυτό. Είχαμε μια εξαιρετική εβδομάδα, είμαστε άριστα προετοιμασμένοι για τον αγώνα. Η δουλειά μου είναι να είμαι επαγγελματίας στις προπονήσεις. Τα υπόλοιπα δεν είναι δική μου υπόθεση.

Πρέπει να αναλύσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Εδώ και μερικούς μήνες δεν είμαστε στην κατάλληλη φόρμα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο γήπεδο. Προσπαθώ να το διορθώσω. Ξέρω ότι χάσαμε τρία παιχνίδια από Ολίμπια, Μπράβο και Αλουμίνι. Αλλά χάσαμε με διαφορετικούς τρόπους. Με την Ολίμπια κάποιοι παίκτες δεν ακολούθησαν το πλάνο και γι’ αυτό χάσαμε. Το δείξαμε αυτό στους παίκτες. Το παιχνίδι με την Μπράβο ήταν διαφορετικό. Κοιμηθήκαμε στα πρώτα είκοσι λεπτά και μετά παίξαμε καλά, επιτεθήκαμε, και στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε μία κόκκινη κάρτα, αλλά παρ’ όλα αυτά προσπαθήσαμε να κερδίσουμε. Ήμασταν καλύτεροι από την Μπράβο. Σε δέκα παιχνίδια θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τα εννέα.

Ας προχωρήσουμε. Είδατε τα περσινά παιχνίδια. Ποιος από εμάς εδώ ξέρει πώς παίξαμε πέρσι στην αρχή του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος; Χάσαμε από την Μπράβο, χάσαμε από τη Μάριμπορ, φέραμε ισοπαλία με τη Μούρα, χάσαμε από την Ολίμπια και φέραμε ισοπαλία με την Πριμόριε. Πρέπει να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος. Μαθαίνω, προχωράω μπροστά και ξέρω τι με περιμένει στο μέλλον. Δείτε πώς ήμασταν τον περασμένο Μάρτιο. Τα χάσαμε όλα. Αλλά κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό. Φυσικά τα αποτελέσματα τώρα είναι κακά, αλλά αυτό είναι η διαδικασία του ποδοσφαίρου και μέρος της ζωής».