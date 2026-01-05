ΑΕΚ: Η φαουλάρα του Μαρίν, το καλύτερο γκολ της League Phase του Conference League

ΑΕΚ: Η φαουλάρα του Μαρίν, το καλύτερο γκολ της League Phase του Conference League

Δημήτρης Βέργος
Ο Ραζβάν Μαρίν πανηγυρίζει το γκολ με τη Σάμσουνσπορ

bet365

Το φάουλ... ζωγραφιά του Ραζβάν Μαρίν με το οποίο η ΑΕΚ σήμανε σύνθημα ανατροπής στη Σαμσούντα ψηφίστηκε ως το καλύτερο γκολ της League Phase του Conference League.

Ένα από τα μεγάλα αποτελέσματα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League ήταν αυτό στη Σαμσούντα, με την Ένωση να φτάνει στην ανατροπή επί της Σάμσουνσπορ (1-2) και να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

Το σύνθημα της ανατροπής εκείνο το βράδυ το έδωσε η φαουλάρα του Ραζβάν Μαρίν με την οποία οι κιτρινόμαυροι έφεραν το παιχνίδι στα ίσια πριν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά με ένα επίσης πανέμορφο γκολ δώσει το προβάδισμα στην Ένωση.

Εκείνο το φάουλ... ζωγραφιά του Ρουμάνου μέσου της ΑΕΚ που έστειλε την μπάλα συστημένη στο παραθυράκι της ήταν υποψήφιο για καλύτερο γκολ της League Phase του Conference League μαζί με άλλα εννιά.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Όπως ανακοίνωσε ο λογαριασμός της διοργάνωσης της UEFA, το γκολ-φάουλ του Μαρίν αναδείχθηκε τελικά ως το καλύτερο τέρμα που σημειώθηκε στη διαδικασία της League Phase του Conference League.

 
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA CONFERENCE LEAGUE Τελευταία Νέα