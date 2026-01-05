ΑΕΚ: Η φαουλάρα του Μαρίν, το καλύτερο γκολ της League Phase του Conference League
Ένα από τα μεγάλα αποτελέσματα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League ήταν αυτό στη Σαμσούντα, με την Ένωση να φτάνει στην ανατροπή επί της Σάμσουνσπορ (1-2) και να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.
Το σύνθημα της ανατροπής εκείνο το βράδυ το έδωσε η φαουλάρα του Ραζβάν Μαρίν με την οποία οι κιτρινόμαυροι έφεραν το παιχνίδι στα ίσια πριν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά με ένα επίσης πανέμορφο γκολ δώσει το προβάδισμα στην Ένωση.
Εκείνο το φάουλ... ζωγραφιά του Ρουμάνου μέσου της ΑΕΚ που έστειλε την μπάλα συστημένη στο παραθυράκι της ήταν υποψήφιο για καλύτερο γκολ της League Phase του Conference League μαζί με άλλα εννιά.
Όπως ανακοίνωσε ο λογαριασμός της διοργάνωσης της UEFA, το γκολ-φάουλ του Μαρίν αναδείχθηκε τελικά ως το καλύτερο τέρμα που σημειώθηκε στη διαδικασία της League Phase του Conference League.
🥵 Răzvan Marin's stunning free-klck against Samsunspor wins Goal of the League Phase honours! 🏅#UECLGOTLP | @FlixBus_DE pic.twitter.com/mbqdPHQgtg— UEFA Conference League (@Conf_League) January 5, 2026
