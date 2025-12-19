Η βαθμολογική πορεία της ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League ανά πεντάλεπτο.

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στους «16» του Conference League με τον πιο... αγχωτικό τρόπο που θα μπορούσε. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 90+7' έχανε από την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-2, όμως αρχικά βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Κουτέσα και ενώ ακόμα και ο βαθμός ήταν αρκετός για την 8αδα στην τελευταία φάση του ματς ολοκλήρωσε την ανατροπή της με το εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς.

Ο Δικέφαλος πριν τη σέντρα της τελευταίας αγωνιστικής ήταν στην 4η θέση της League Phase και στην πορεία της βραδιάς έφτασε μέχρι τη 10η θέση και από την οποία στο τέλος... εκτοξεύτηκε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο UEFA Media Consultant Ανδρέας Δημάτος δημοσίευσε το video της UEFA με το γράφημα της «κούρσας» των ομάδων στην τελευταία στροφή της League Phase και η πορεία της Ένωσης στη βραδιά είναι σαν τα συναισθήματα παικτών και φίλων της ΑΕΚ μετά το σφύριγμα της λήξης. Άλλη Εντελώς Κατάσταση.

Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος θα αγωνιστεί στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά ύστερα από 23 χρόνια και θα αγωνιστεί ξανά στo Conference League στις 12 Μαρτίου.