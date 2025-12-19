Η παρακάμερα της ΑΕΚ από τη σπουδαία ανατροπή επί της Κραϊόβα και την πρόκριση στους «16» του Conference League.

Μαγική βραδιά για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε απίθανη ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, με δυο γκολ από το 90+8' και μετά, νίκησε με 3-2 και πήρε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του Conference League.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV κατέγραψε τα... παρασκήνια της αναμέτρησης, αλλά και το τρελό πάρτι που στήθηκε στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια της «OPAP Arena» μετά τη σπουδαία πρόκριση.

Φυσικά από την παρακάμερα ξεχωρίζει η «κολασμένη» ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Ενωσίτες και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανατροπή του Δικεφάλου, σε ένα σημείο που ο στόχος της 8αδας έμοιαζε χαμένος.

Από εκεί και πέρα η κάμερα της ΑΕΚ «έπιασε» το ξέσπασμα του γιου του Ντομαγκόι Βίντα στην αγκαλιά του πατέρα του και αποθέωση στον Κροάτη αρχηγό του Δικεφάλου, ο οποίος σκόραρε και κέρδισε το πέναλτι της ανατροπής.

Τέλος, καταγράφονται οι αντιδράσεις του περιχαρή διοικητικού ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριου Ηλιόπουλου, ενώ περιλαμβάνονται και αποσπάσματα από τo video που δημοσίευσε νωρίτερα η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με όσα έγιναν στα αποδυτήρια και το πριμ που έδωσε ο ιδιοκτήτης του κλαμπ στους ποδοσφαιριστές.