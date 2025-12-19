Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Η κουβέντα για την πρόκριση της ΑΕΚ και ο Τσάπρας!»

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τη θριαμβευτική πρόκριση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League και έκανε αναφορά στην υπόθεση Τσάπρα.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε θριαμβευτική πρόκριση στους «16» του Conference League και το πέτυχε μέσω... θρίλερ, καθώς παρόλο που στο 90+7' έχανε με 1-2 από την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια το τελευταία σφύριγμα τη βρήκε νικήτρια με 3-2! Ο Γιώργος Τσακίρης στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten μίλησε για την φοβερή ανατροπή της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

O Δικέφαλος εγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατάφερε να τερματίσει στην 4αδα League Phase διοργάνωσης της UEFA και επέστρεψε στους «16» ύστερα από 23 χρόνια και το 2003, όταν είχε αντιμετωπίσει τη Μάλαγα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Γιώργος Τσακίρης στάθηκε τόσο στην ώθηση της έδρας, λόγω της φανταστικής ατμόσφαιρας που δημιούργησαν οι Ενωσίτες, ενώ έκανε λόγο για εξαιρετικό κοουτσάρισμα από τον Νίκολιτς, αφού ορθά πέρασε τους Ελίασον - Κουτέσα αντί των Περέιρα - Μάνταλου, με την επισήμανση πως αυτή η διπλή κίνηση θα μπορούσε να γίνει από την ανάπαυλα.

Εκτός της σπουδαίας πρόκρισης ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ αναφέρθηκε στα μεταγραφικά και στην υπόθεση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

«Η ΑΕΚ είναι σε ουσιαστικές επαφές με δυο περιπτώσεις παικτών εδώ και 10-15 μέρες. Πάμε για τελική έκβαση μέσα στο επόμενο 10ημερο, αν όχι πιο νωρίς. Η πρόκριση δεν θα αλλάξει το μπάτζετ. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Πλέον λόγω της πρόκρισης η ΑΕΚ θα μπορεί να είναι πιο άνετα οικονομικά, για τις περιπτώσεις που θέλει.

Για παράδειγμα για τη σκέψη που υπάρχει για τον Τσάπρα. Τώρα θα μπορούσε να ανεβάσει το ποσό τη προσφοράς της στο Λεβαδειακό, η οποία όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας στην πρώτη προσέγγιση ήταν στα 700.000 ευρώ. Εάν τον πάρουμε σημαίνει πως θα έρθει το καλοκαίρι. Ο Τσάπρας είναι στόχος που σίγουρα υπάρχει», είπε ο Γιώργος Τσακίρης.