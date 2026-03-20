Τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου στους παίκτες της ΑΕΚ από τη φυσούνα της Allwyn Arena καθώς έβγαιναν για το δεύτερο ημίχρονο με την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για τους «8» του Conference League παρά την ήττα της με 0-2 από την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς το 0-4 της Σλοβενίας είχε βάλει από το πρώτο παιχνίδι ισχυρά θεμέλια. Η Ένωση δεν μπήκε καθόλου καλά στη ρεβάνς και ήδη στο ημίχρονο βρισκόταν με 0-2 πίσω στο σκορ, κάτι που είχε ως συνέπεια να έρθουν και οι αποδοκιμασίες από την εξέδρα.

Στο ημίχρονο ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στη φυσούνα που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο και περίμενε τους παίκτες κατά την έξοδό τους για το δεύτερο ημίχρονο προκειμένου να τους εμψυχώσει.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ βρισκόταν εκεί μαζί με στελέχη της ομάδας και είδε από κοντά τους κιτρινόμαυρους να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια κίνηση που δεν τη συνηθίζει καθώς πάντα κατεβαίνει μετά το τέλος των αγώνων, όμως με αυτήν έδειξε πόσο σημαντική ήταν η πρόκριση και για τον ίδιο αλλά για για όλο το κλαμπ.

«Πάμε, παλέψτε, οχυρωθείτε, πάρτε τη πρόκριση. Ξεκινάμε από το μηδέν. Σαν να μην υπήρξε το πρώτο ημίχρονο», ήταν τα λόγια του Ηλιόπουλου προς τους παίκτες πριν ξεκινήσει το δεύτερο μέρος από τη φυσούνα του γηπέδου.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπως κάνει σε κάθε ματς, βρέθηκε ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει τους παίκτες της ΑΕΚ χωρίς να τους πει κάτι άλλο. Σε κουβέντες του πάντως με ανθρώπους της ΑΕΚ μετά τη λήξη του αγώνα και την πρόκριση τόνιζε πως «πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό, προχωράμε».