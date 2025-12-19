Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ του Νίκολιτς που παλεύει, πιστεύει και δεν τα παρατάει ποτέ, χάρη στον τεράστιο Ντομαγκόι Βίντα...

Τι βραδιά ζήσαμε και πάλι Θεέ μου στης Φιλαδέλφειας τα μέρη... Ποιος να μας το έλεγε και πώς να τον πιστεύαμε για μία ακόμη συγκλονιστική, τόσο σπουδαία και μεγάλη, ανατροπή για την ΑΕΚ της Ευρώπης! Τι σενάριο δημιούργησε το ποδόσφαιρο και ποιους επέλεξε, ή πιο σωστά, για πρωταγωνιστή, τι να αναδείξω και τι να προσπεράσω, πραγματικά πού να εστιάσω και ποιος να μην αδικηθεί! Μία ακόμη σπουδαία βραδιά στην πόλη της Ένωσης, μια συγκλονιστική ακόμη βραδιά, από αυτές που γενάνε ΑΕΚτζήδες, από εκείνες που σου μένουν για πάντα στην καρδιά... Αυτή η κιτρινόμαυρη καρδιά που έχει μάθει να υποφέρει, να χτυπά, να αντέχει και στο τέλος να παίρνει απίστευτη χαρά: όπως και χθες όπου ο Δικέφαλος σε λίγα ποδοσφαιρικά λεπτά ήταν εκτός 8αδας της League phase του Conference League και στα επόμενα και μέχρι να ακουστεί το σφύριγμα της λήξης, βρέθηκε 3η (χάρη στο νικηφόρο 3-2) σε μια θέση που ποτέ ξανά καμία άλλη δεν υπήρξε, με μια συγκλονιστική, ανεπανάληπτη και μυθική ανατροπή!

Η ΑΕΚ του Βίντα, του τεράστιου πρωταγωνιστή της επικράτησης της ομάδας του Νίκολιτς, κατάφερε αυτό που έμοιαζε και ήταν ακατόρθωτο, διότι έμαθε να πορεύεται με το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς: Fight, believe and never give up! Αυτή η νοοτροπία και ο χαρακτήρας που αποδείχτηκε και πάλι, μετά και την ανατροπή στην Τουρκία με την Σάμσουνσπορ, ότι έχει ποτίσει σε όλους στο κιτρινόμαυρο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πάλεψε, πίστεψε και μην εγκαταλείψεις ποτέ! Το ακούσαμε να το λέει προ καιρού ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης στα αποδυτήρια της Νέας Φιλαδέλφειας και το είδαμε να συμβαίνει στην πράξη στο χορτάρι από τους παίκτες του Δικέφαλου με τον Βίντα να δίνει το σύνθημα και τους υπόλοιπους να ακολουθούν, να το πιστεύουν, να ανταποκρίνονται και να πετυχαίνουν αυτό που σε όλους στο 90+ έμοιαζε να είναι το απίθανο...

Εστιάζω ξανά και ξανά στο κείμενό μου στον Βίντα διότι αυτός δεν συμβιβάστηκε με τίποτα λιγότερο από τη νίκη και το απέδειξε στο χορτάρι: τόσο με το γκολ που σημείωσε και έδωσε το σύνθημα για την κιτρινόμαυρη αντεπίθεση, όσο και με το σούπερ στοπ με το τάκλιν του στο δεύτερο 45λεπτο και ενώ το σκορ ήταν στο 0-2, σε μία από τις αρκετές σούπερ και άμεσες μεταβάσεις της Κραιόβα που θα τελείωνε το ματς! Ωστόσο ο Κροάτης αμυντικός ήταν και εκεί, όπως και στις στατικές φάσεις, για να σκοράρει αρχικά και στο τέλος του αγώνα για να κερδίσει το πέναλτι που έφερε την ολική, μυθική και ιστορική (7η νίκη στην Ευρώπη και ρεκόρ) επικράτηση της ΑΕΚ απέναντι στην Κραιόβα την οποία άφησε τελικά και εκτός συνέχειας του Conference League: απίστευτο αν αναλογιστεί κανείς πως έως τις καθυστερήσεις του αγώνα οι Ρουμάνοι περνούσαν στην επόμενη έστω φάση και στη λήξη του παιχνιδιού έμειναν εκτός εντελώς.

Μία βραδιά που άξιζε στον κόσμο της ΑΕΚ και δεν έδειχνε ότι θα ήταν τέτοια και ας ήταν ποδοσφαιρικά άδικο αυτό, μιας και στα γκολ της ρουμανικής ομάδας, η Ένωση είχε τις απαντήσεις, αλλά δεν έβρισκε όπως άξιζε τα δίχτυα: στις δυο φάσεις (μια σε κάθε 45λεπτο) του Γιόβιτς, στο δοκάρι του Κοϊτά, στην κεφαλιά (πριν το γκολ στο πρώτο μισό του ματς) του Βίντα, στο σουτ του Γιόβιτς που κόντραρε και σε ακόμη δύο στιγμές απειλής! Ήταν όμως τέτοια η αύρα του γηπέδου, με τον κόσμο του Δικέφαλου να μην γκρινιάζει και μιζεριάζει σε κανένα σημείο του αγώνα, ένδειξη αναγνώρισης του αήττητου και νικηφόρου σερί έως το ματς που έτρεχε και στο οποίο σημαντικοί ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά ήταν μέτριοι έως κακοί: βλέπε Πινέδα, αλλά και Μάνταλο, Πήλιο όσο και Περέιρα και Κοϊτά, όλοι τους πρωταγωνιστές στην ΑΕΚ και δη στις έως τώρα ευρωπαϊκές επιτυχίες, στην League phase του Conference League...

Αυτή ήταν η 9η σερί νίκη για την ΑΕΚ, η 11η σε 12 ματς, η πρόκριση απ' ευθείας στους "16" και το καλύτερο πλασάρισμα ελληνικής ομάδας σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης... Η Ένωση απογείωσε τον συντελεστή της, έφτιαξε το σήμερα, το αύριο και το... μεθαύριο της στην Ευρώπη, ενώ επιβεβαίωσε ότι οδηγός είναι και παραμένει το: Fight, believe and never give up! Στην 3η θέση του Conference League και νίκη, ακόμη μία, 7η φέτος, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια για να φωνάξει σε όσους της αξίωναν να εκμεταλλευτεί τη διοργάνωση, ότι ακόμη δεν έχετε δει τίποτα. Όλα αυτά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και σε ένα γήπεδο που έβραζε όπως παλιά με αποτέλεσμα να καταπιεί τον αντίπαλο, μια ομάδα αν μη τι άλλο δουλεμένη απόλυτα σωστά... Ο Δικέφαλος έκανε παράλληλα και πάλι το χρέος του στην Ελλάδα σε μια καλή για την Πολωνία βραδιά. Τώρα ας κάνουν και αυτοί που πρέπει, στην Ευρώπη, κάποια αντίστοιχη δουλειά...

Τα... λέμε την Κυριακή στην γιορτή της ΑΕΚ και στο ματς με τον ΟΦΗ!