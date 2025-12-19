ΑΕΚ: «Δεν χρειαζόμαστε τα υποκριτικά συγχαρητήρια της ΕΠΟ»
Η ΑΕΚ κρατάει σταθερή στάση κατά της διοίκησης της ΕΠΟ. Η Ομοσπονδία το βράδυ της Πεμπτης (19/12) με ανακοίνωση της συνεχάρη το Δικέφαλο για την πρόκριση στους «16» του Conference League, όμως η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δεν το άφησε ασχολίαστο.
Η Ένωση κάνει λόγο για «υποκριτικά, τυπικά κλισέ» συγχαρητήρια, τα οποία δεν χρειάζεται, καθώς είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας του κλαμπ, ενώ τόνισε πως «θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα "ακάθαρτα"»
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ για την υπόθεση με τον Στεφάν Λανουά, με αφορμή την τοποθέτησή της για τον... «προπηλακισμό» του στη Νέα Φιλαδέλφεια.
H ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Σχετικά με την χθεσινή «συγχαρητήρια» ανακοίνωση της ΕΠΟ για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει:
Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ - συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας... Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»...».
