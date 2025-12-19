Η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη σπουδαία πρόκριση στους «16» του Conference League.

Η τρομερή ΑΕΚ τερμάτισε στην τρίτη θέση του Conference League, πέρασε στους «16», όπου θ' αντιμετωπίσει μία εκ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ ή Τσέλιε και παράλληλα απογείωσε και το ranking της.

Η ΕΠΟ μετά τη σπουδαία πρόκριση της Ένωσης εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.

Η ΕΠΟ συγχαίρει θερμά την AEK για την αποψινή νίκη και την μέχρι σήμερα πορεία της στο UEFA Conference League, η οποία την οδήγησε σε πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η επιτυχία της ΑΕΚ δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά λειτουργεί προς το συνολικό όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των ομάδων μας και αναδεικνύοντας τη δυνατότητά τους να διακριθούν στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η Ομοσπονδία εύχεται στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία στη συνέχεια του UEFA Conference League».