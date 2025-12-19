Φίλος της ΑΕΚ χρειάστηκε τη βοήθεια διασώστη κατά τη διάρκεια του ματς με την Κραϊόβα μετά την ισοφάριση, όμως λίγο μετά ζήτησε να δει το πέναλτι.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είχε μια σπουδαία βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην Κραϊόβα, καθώς ενώ στο 90+8' έχανε με 1-2 στο τέλος όχι απλά πήρε την πρόκριση στους «16» του Conference League αλλά έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-2

Μια από τις... μικρές ιστορίες του γηπέδου μοιράστηκε ο επικεφαλής της ομάδας διασωστών του Δικέφαλου, Δημήτρης Γάλλος, μέσω ανάρτησης στα Social Μedia, καθώς έκανε γνωστό πως Ενωσίτης χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, όμως με΄τα το VAR ζήτησε από τους εθελοντές να κάνουν άκρη για να δει το πέναλτι!

H σχετική ανάρτηση για το περιστατικό στο ΑΕΚ - Κραϊόβα

«Πραγματικό περιστατικό…

Από Περιγραφή Εθελοντή διασώστη !

Λίγο μετά το 2-2 κληθήκαμε για επείγον περιστατικό στη Θύρα ….

Με τον συνάδελφο κινηθήκαμε άμεσα, με τον κόσμο να μας ανοίγει δρόμο δείχνοντας σεβασμό στο έργο μας.

Φτάνοντας στο σημείο και ξεκινώντας την αξιολόγηση, ο ασθενής σηκώθηκε στο άκουσμα του VAR και με εμφανή αγωνία μας είπε:

«Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη να δω το πέναλτι».

Μια σκηνή που μόνο στην ΑΕΚ μπορείς να ζήσεις.

Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά …

Πολύ Αργά !!!».