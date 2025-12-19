Το πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90+15' χάρισε στην ΑΕΚ την πρόκριση στους «16» του Conference League, αλλά ταυτόχρονα έσωσε και τη Σίγκμα Όλομουτς.

Το πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Κραϊόβα δεν έδωσε μόνο στην ΑΕΚ το εισιτήριο για τους «16» του Conference League, αλλά έγινε σανίδα σωτηρίας και για τη Σίγκμα Όλομουτς.

Οι Τσέχοι έχασαν με 1-2 από τη Λεχ Πόζναν και οι εξέδρες είχαν ήδη αδειάσει. Η ισοπαλία 2-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια όμως άλλαξε τα πάντα καθώς η Όλομουτς ισοβάθμισε με την Κραϊόβα, είχε ίδια διαφορά τερμάτων αλλά περισσότερα γκολ υπέρ. Έτσι βρέθηκε στην τελευταία θέση της 24άδας και σώθηκε τελευταία στιγμή μετά το 3-2 της Ένωσης!

Ο προπονητής της Όλομουτς, Τόμας Γιανότκα, δεν είχε ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για το πώς εξελίσσεται το ματς στην «OPAP Arena» και καθώς αποχαιρετούσε τον κόσμο που βρισκόταν στο πέταλο, ένας οπαδός τού είπε για την πρόκριση. Αμέσως οι παίκτες και το προπονητικό τιμ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μαζί με τον κόσμο που βρισκόταν ακόμα στο γήπεδο και προηγουμένως είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το τελικό αποτέλεσμα.